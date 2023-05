¡Negociazo! Retenes de Tránsito ingresan millones al Ayuntamiento de Veracruz

En más de 40 años al volante, Elizabeth Aguirre nunca había recibido una multa de tránsito, hasta la mañana del jueves 11 de mayo cuando llegaba al puerto de Veracruz y fue detenida sin razón en uno de los retenes que instala de forma habitual la Dirección de Tránsito y Vialidad del ayuntamiento de Veracruz.

La falta de tiempo, reconoció la xalapeña, no le había permitido renovar su licencia de conducir y por tal motivo recibió una multa de 5,187 pesos; sin embargo, su enojo se debió a que por la misma razón le retiraron el vehículo y el pago ascendió 1,800 pesos más, por el arrastre de su auto al corralón.

"En Xalapa son 850 pesos por el arrastre en grúa y acá me están diciendo que son $1,800; ya me habían comentado que era caro, pero no me imaginaba que tanto. Igual de la multa eran 5 mil 187 pesos, pero por pago inmediato me hicieron un 50 por ciento de descuento y pagué 2 mil 600 pesos", expuso Elizabeth Aguirre.

Aún sin saber si le cobrarían algo por sacar el automóvil del corralón que se ubica en la avenida Lafragua, la mujer de 64 años ya había gastado 4 mil 400 pesos, dinero que planeaba utilizar para pagar la mensualidad de la maestría que actualmente estudia.

"Se están pasando de la raya, yo nunca pensé que se pagara tanto por una licencia vencida y está muy caro. Me llevó un muy mal sabor de boca porque el dinero que ocupé realmente era el pago de mi maestría y ya se me fue ahora me voy a atrasar. Ah y además de que te cobran excesivamente los agentes en los retenes son muy déspotas", expresó.

121 mil pesos diarios a la Tesorería

De acuerdo con información del propio ayuntamiento de Veracruz disponible en su Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el primer trimestre del año 2023 (enero -marzo), Tránsito Municipal de Veracruz recaudó 10 millones 893 mil 552 pesos en multas; es decir, 119 mil 515 más que en el primer trimestre del 2020, periodo que hasta este año tenía la mayor cifra con 10 millones 774 mil 037 pesos.

Con respecto a los datos antes mencionados, durante el primer trimestre (enero - marzo) del 2023, se sabe que en promedio Tránsito Municipal recibió cada día 121 mil 39.46 pesos de multas, cifra que ingresa directamente a la Tesorería del municipio sin que hasta el momento se tenga claro a qué se destina.

El monto total de ingresos por concepto de multas de tránsito desde el 1 de enero del 2022 y el 30 de marzo del 2023, fue de 43 millones 335 mil 33 pesos, según la información que el mismo ayuntamiento presidido por la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez reportó a su área de transparencia.

Virginia Lozano, compañera y amiga de Elizabeth Aguirre, reclamó que Tránsito Municipal tiene puntos específicos en el puerto de Veracruz para establecer retenes, de los cuales mencionó, no se sabe qué tan legales son.

"Antes de subir el puente de Allende y en la zona pinera en ambos sentidos siempre se ponen y en menos de media hora se llevan hasta seis vehículos, porque lo vimos.

"Realmente no sé si a lo mejor les ponen una cuota a los agentes o algo así, pero todas esas acciones están mal, yo le solicité al agente que me dijera en dónde se establece que pueden quitar el vehículo y no me respondió nada, eso lo hacen para cobrar el arrastre", denunció Virginia.

Esto dice la Ley de retenes de tránsito

Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón y especialista en Derecho Constitucional, señaló que el artículo 16 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser molestada en sus bienes, propiedades, posesiones o domicilio si no en virtud de un escrito en el que la autoridad funde la causa de determinación.

Sin embargo, en cuanto a los retenes de tránsito dijo que existen desde hace varios años como un método de prevención al delito y están avalados tanto por el artículo 21 de la Constitución y los distintos criterios jurisprudenciales. Para que estos sean legales, deben ser públicos y bien sabidos, pues de lo contrario sería acoso y puede incurrir en abuso de autoridad.

"Con el objeto de prevenir conductas delictivas se llevan a cabo los retenes carreteros. En éstos, los agentes de tránsito con total legalidad deben detener la unidad, revisarla, pedirle a las personas que salgan del vehículo y revisar", explicó.

En este caso, el especialista detalló que la prevención incluye cerciorarse que tengan la verificación, licencia vigente, que el vehículo sea legal, tarjeta de circulación, placas sean correctas, etcétera.

Finalmente, Luis Alberto Martín Capistrán agregó que la Suprema Corte de Justicia estableció que la autoridad administrativa como policías, oficiales de tránsito, policías aduaneras, entre otras, si pueden llevar a cabo actos de prevención de conductas ilícitas como los retenes.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de mayo, justo en el acto conmemorativo del día del Trabajo realizado en la Macroplaza del Malecón, que el gremio taxista abucheó a la alcaldesa Patricia Lobeira por los retenes de tránsito que se imparten en el municipio de Veracruz pues acusaron que en ellos se extorsiona a los conductores.

¿Cuánto recaudó Tránsito Municipal por año?

2020

Enero – marzo: 10,774,037

Abril – mayo: 6,656,147

Junio – septiembre: 9,133,445

Octubre – diciembre: 8,893,279

Total: 35 millones 456 mil 908

2021

Enero – marzo: 7,121,829

Abril – mayo: 3,306,037

Junio – septiembre: 6,311,820

Octubre – diciembre: 5,592,615

Total: 22 millones 332 mil 301

2022

Enero - marzo: 7,210,392

Abril – mayo: 6,758,314

Junio – septiembre: 9,818,768

Octubre – diciembre: 8,674,007

Total: 32 millones 461 mil 481

2023

Enero – marzo: 10,893,552