Realizan cuarta edición del programa "Voluntarios en Acción" de Tenaris Tamsa

Las actividades incluyeron la reforestación del plantel Conalep Veracruz 1





Más de 90 personas dispuestas a dar su mejor esfuerzo participaron en la cuarta edición de Voluntarios en Acción que promueve TenarisTamsa a través de su asociación civil Tamsa A.C., esta vez se realizó en el Conalep plantel Veracruz 1, ubicado en el Floresta, hasta donde trabajadores de la empresa llegaron acompañados por sus familias para embellecer el lugar.

Se sumaron también los estudiantes, docentes y personal del Conalep, así como alumnos del CETIS 15, quienes forman parte del programa de Becas Roberto Rocca, para poner su granito de arena en esta loable labor.

Karla Hermida, gerente de Relaciones Institucionales de TenarisTamsa, destacó que este programa se realiza con el objetivo de mejorar la infraestructura de escuelas públicas y tratan de ligarlo con alguna sede de otros programas educativos que tiene la empresa, para hacer esa sinergia entre programas.

"Lo hacemos con el apoyo de trabajadores de la empresa y sus familias y precisamente en esta edición contamos también con el apoyo de los anfitriones, alumnos y docentes del Conalep Veracruz 1, y también tenemos el apoyo de los chicos del CETIS 15 que se sumaron a esta causa por ser parte del programa de Becas Roberto Rocca", expuso.

"Vamos a pintar murales, a rehabilitar varias áreas verdes, a pintar mesas y sillas del área de descanso y mesas donde los chicos toman sus alimentos, también guarniciones y vamos a dejarles instalada una nueva cancha de mini-voley".

Aseguró que la finalidad es reforzar el compromiso que tiene TenarisTamsa y Tamsa A.C., sobre todo con la comunidad y sobre todo con la educación de Veracruz.

Del Gen Técnico Mujeres

Cristel Morales, alumna del cuarto semestre de Electromecánica Industrial y quien también participa en el programa Gen Técnico Mujeres de TenarisTamsa, se sumó como voluntaria.

"Desde que me dijo la maestra, yo acepté con gusto, dije, yo quiero ir a pintar, quiero que mi escuela se vea mejor, y participar en mejorar su aspecto, me da mucha alegría", aseguró.

"Precisamente porque conozco los programas de TenarisTamsa me ofrecí con mucho gusto a participar, pues yo formo parte del Gen Técnico Mujeres, en donde nos capacitan, a través de talleres, con pláticas que me dan fortaleza para confiar en lo que yo puedo lograr y sí ayudan mucho, porque a veces en alguna clase, por ejemplo, sabes la respuesta, pero no la dices porque sientes miedo de que no sea o de que te juzguen. En esas pláticas te ayudan mucho en darte seguridad", compartió.

En familia

Ricarda Carina Ramos Velázquez y Jaime Mendoza Ortiz, acudieron con su pequeña hija de 4 años a apoyar en las áreas verdes, pues además de ayudar a embellecer el plantel, aprovecharon la ocasión para enseñar a su pequeña a sembrar árboles.

"Venimos porque queremos enseñar a mi hija a plantar árboles y al no haber espacio en la casa, aprovechamos para enseñarle cómo se planta un árbol", dijo Ricarda.

"Nosotros somos trabajadores de la empresa, yo trabajo en el área de la cocina, en La Palapa, vimos la invitación en las redes sociales de la empresa y decidimos venir, no es la primera vez, antes de que nuestra hija naciera ya habíamos participado pintando una escuela en la zona norte, cerca del Conalep 2", añadió.

Ambos destacaron el orgullo que sienten de participar en estas actividades que realiza la empresa pues ayuda mucho a mejorar las áreas de las instituciones académicas.

"Solemos participar en las actividades de TenarisTamsa, sobre todo a favor de la educación, ayudando a mejorar las escuelas, pero también en beneficio del medio ambiente, limpiando playas, y siempre que podemos vamos", manifestó por su parte Jaime Mendoza Ortiz.

Maestra de especialidad

Entre los voluntarios encontramos a Isabel Rodríguez Carvajal, docente del plantel 057 Conalep Veracruz 1, quien da clases en la especialidad de Máquinas y Herramientas y Electromecánica en segundo, cuarto y sexto semestre.

"TenarisTamsa nos da un apoyo muy fuerte y nos brinda mucho confort a nuestras instalaciones, nuestros alumnos se van a sentir mejor de ver que las instalaciones están más bonitas y que nos están apoyando gente del exterior, para que ellos vean que también ellos deben de colaborar cuidando las instalaciones, si hay personas externas ayudando a embellecerlas, ellos, con mucha más razón", aseveró.

"Tenemos alumnos del cuarto semestre de Electromecánica y también de Informática, además de algunos egresados del Conalep que ya ahorita están en la universidad pero que quisieron venir a apoyar. Tengo entendido que hay más jóvenes que egresaron ya hace tiempo, que son trabajadores de la empresa TenarisTamsa y vienen con sus familias, incluso. Y personal del Conalep también estamos apoyando con mucho gusto", expresó.

Todos ayudaron

Claudia Roxana Lugo García, subjefe técnico del área de Servicios Escolares del Conalep Veracruz 1 también tomó su brocha y se puso a pintar el mural que hoy luce el plantel del Floresta.

"Esta actividad que realiza TenarisTamsa y su personal, es muy favorable para nuestros chicos, quienes van a ser directamente los beneficiados, tenemos una matrícula de 1,073 alumnos en dos turnos y cuando lleguen la verdad va a ser muy gratificante ver este trabajo, en donde vemos a familias completas con sus niños regalarnos un poquito de su tiempo, de su cariño y esfuerzo para tener una mejor escuela", dijo.

"Es muy gratificante que una empresa tenga esa conciencia social, como dice la señora Cecilia Bilesio, es regresar un poquito a la comunidad de lo que brindan a la empresa", agregó.

Explicó que el Conalep cuenta con dos carreras prioritarias que son Máquinas y Herramientas y Electromecánica Industrial, en donde todos los alumnos son beneficiados de los programas de TenarisTamsa y Tamsa A.C.

"Desde segundo semestre empiezan con cursos, en sexto tenemos las evaluaciones, para entrar a un programa de prácticas técnicas dentro de la empresa, ya tenemos la tercera generación de alumnos que ingresan y, además, les brinda la oportunidad de ser contratados", agradeció.

Invitados a colaborar

Giovanni Zavaleta y Óscar Arellano, ambos alumnos del CETIS 15, dijeron sentirse muy orgullosos de apoyar a una escuela que lo necesita.

Como voluntarios llegaron con mucho gusto para dejar un mejor lugar a los jóvenes que acuden diariamente a estudiar al Conalep.

Coincidieron ambos en que es algo muy bueno lo que está haciendo TenarisTamsa con las escuelas y además contagioso, que es lo que el mundo necesita, contagiarse para hacer buenas acciones.