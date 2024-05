¿Qué hacer si no tengo agua en casa? Recomendaciones para transitar la crisis

Te dejamos algunas recomendaciones para transitar de la mejor manera el mal momento. Además, te contamos por qué puede haber falta de suministro de agua en tu casa. No tener agua en casa puede llegar a ser una pesadilla, pero a todos nos ha ocurrido alguna vez.

¿Por qué no hay agua en casa?

Existen múltiples causas para los problemas de falta de suministro de agua:

Poca presión de agua en tu domicilio: Puede ser un problema temporal o un indicio de una obstrucción en las tuberias

Llaves de paso cerradas: Asegúrate de que las llaves de paso estén completamente abiertas.

Suciedad en la canilla: A veces, la falta de agua suficiente se debe a que la canilla está obstruida. Limpia y revisa posibles obstrucciones.

También te puede interesar... Falta de agua en Xalapa: Vecinos bloquean avenida Arco Sur

Daños en la red de distribución: En este caso, debes esperar a que se solucione el problema y hacer el correspondiente reclamo a la empresa de agua (como CMAS) para obtener información sobre el tiempo que demorarán en solucionar el corte. Cuando se repare la falta de suministro, deja correr el agua un rato para eliminar residuos.

Corte por falta de pago: Si el suministro de agua ha sido cortado por falta de pago, comunícate con la empresa y salda la deuda. Generalmente, CMAS realiza avisos previos de corte por falta de pago.

Cortes programados por mantenimiento: Aysa puede programar cortes de suministro por tareas de mantenimiento y mejoras, informando con anticipación la fecha y horario. Si no hubo aviso, se debe hacer un reclamo por los daños ocasionados.

¿Qué hago si no tengo agua en casa?

La falta de suministro de agua puede ocasionar problemas como malos olores, moscas e infecciones. Aquí te contamos qué hacer para sobrellevar la situación de la mejor manera posible:

Preparativos ante un aviso de corte: Si hubo un aviso de corte de agua, carga baldes y recipientes para tu higiene personal y cocinar. Si no hubo aviso, compra bidones de agua para realizar tus tareas cotidianas.

Higiene personal: Usa geles antibacteriales para lavar tus manos momentáneamente.

Vajilla desechable: Utiliza vajilla descartable para evitar lavar platos. Esta opción es solo en casos de emergencia, ya que no es nuestro objetivo contribuir a la contaminación ambiental.

Limpieza del inodoro: Mantén la limpieza del inodoro utilizando cloro y/o desinfectante y dosifica el agua guardada.

Preparación de comidas: Si no sabes cuándo se solucionará el problema, es mejor no cocinar. Prepara comidas simples o pide delivery para no utilizar el agua guardada ni ensuciar recipientes, evitando así malos olores e insectos.

Estas recomendaciones te ayudarán a manejar mejor la situación hasta que el suministro de agua se restablezca.

¿Qué opinas?