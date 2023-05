Protestan en Veracruz contra gaseras; denuncian malos olores y daños a la salud

Habitantes de varias colonias en la ciudad de Veracruz se manifestaron en el Zócalo de la ciudad en demanda de que las autoridades pongan en orden a las empresas gaseras, pues advierten un peligro en materia de Protección Civil debido al mal estado de los tanques.

María Antonia Pérez González, habitante del centro de la ciudad, mencionó que todas ellas han captado quejas y alertas de sus vecinos en distintos puntos de la ciudad.

"En las gaseras los olores horribles que hay, que lastiman la garganta y vías respiratorias de los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables.

"Y si usted va a la gasera a cargar, recibe un olor que hay muy fuerte, y quiere decir que la fuga viene desde ahí; los cilindros, a mí me acaban de quitar uno, porque te cambian el cilindro: se llevan el tuyo que está bueno, y te regresan uno viejo; lo volví a recargar y se salió todo por abajo y ya no me repusieron ni el tanque", señaló Pérez González.

Las manifestantes se plantaron en el Zócalo y exhibieron cartulinas con leyendas de críticas y alertas por el peligro que representa el trabajar con tanques de gas en mal estado.

"Es una bomba de tiempo. El llamado que hacemos a las autoridades es evitar que pase lo que pasó en aquel incendio tan grande aquí en el mercado, puede repetirse ahora con los cilindros de gas, imagínese, explota un tanque de gas, ¿se imagina la magnitud de la desgracia que puede pasar?", recalcó María Antonia Pérez.

Admitió que ya han tenido acercamientos con empresas gaseras, pero todo ha quedado en eso y no se concreta nada.

"¿Cuántos muertos tendrá que haber para que ellos reaccionen?", cuestionó la manifestante, mientras las demás mostraban sus cartulinas.

Todas coincidieron en que las reuniones que solicitan sólo llegan representantes de las autoridades, pero ellas quieren hablar con las cabezas y que se hagan acuerdos por escrito.

Las manifestantes dijeron que un tanque de gas de 20 kilos (no el contenido) cuesta mil pesos en los establecimientos, mientras que uno de 30 kilos cuesta mil 700 pesos.

Advirtieron que se unirán con mujeres de todas las colonias para demandar una solución definitiva.

Fotos: Heladio Castro.

/ct