¿Opiniones? Proponen venta de armas pequeñas para tener en casa

La autoridad federal ya debería permitir la venta de armas de pequeño calibre al ciudadano común, no para su portación sino únicamente para tener en casa y defenderse de robos o intentos de incursión, opinó Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Destacó que la inseguridad no cesa y su propuesta es para que una persona pueda defenderse dentro de su domicilio si un delincuente pretende allanarlo y causarles daño a sus habitantes, no para que todo mundo deambule armado por las calles disparando a diestra y siniestra.

Dijo que hasta ahora la única instancia legal y segura para adquirir un arma de fuego es la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay que ir a la Ciudad de México y sólo se da un plazo de 24 horas para que el comprador pueda trasladarla a su destino.

Lo importante es que se lleva un registro adecuado y minucioso, de modo que, si se comete un ilícito con esa arma, se sabe muy bien a quién buscar y en dónde.

¿Qué propone?

Su propuesta es que cada quién pueda adquirir una pistola en su entidad federativa, en instalaciones de la SEDENA, con pleno conocimiento de que tendrá que darle un uso responsable o enfrentaría las consecuencias.

"Es para alguien que tiene una forma honesta de vida, que quiere un arma para defender a su familia porque el arma que te venden está registrada y es para tu domicilio, no para portación; ése es otro trámite, es más riguroso.

"El arma que tú vas y compras en la Sedena de manera ordinaria es para que la tengas en tu domicilio y por lo tanto, tú lo que estás pensando es que vaya a llegar un delincuente común, no delincuencia organizada, y vas a repelerlo; es un arma que no tiene alcance para afectar a varias personas, sino es únicamente de defensa", puntualizó Zúñiga Mezano.

Hizo hincapié en que la inseguridad no cesa, quienes viven fuera de la ley no están dispuestos a dejar sus actividades que les resultan muy lucrativas, pero el ciudadano común que no está en igualdad de circunstancias frente a ellos sí queda a merced de sus fechorías.

"La misma autoridad lo ha dicho: diariamente entra una cantidad de armas ilegales al país (...), la delincuencia organizada, ésa no va y le compra a la Sedena; le compra al tráfico de armas y le llegan armas de alto calibre", recalcó Zúñiga Mezano.

/lmr