Programa Independencia Peatonal se reactivará con mismas medidas: Alcalde

El programa Independencia Peatonal se reactivará con las mismas medidas y restricciones, señaló el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Admitió que por la suspensión del esquema los establecimientos del primer cuadro de la ciudad dejaron de tener cierto porcentaje de utilidades, sin embargo, a partir de este fin de semana de nueva cuenta volver a operar.

" Al no haber gente y no realizarse el festival pues obviamente hubo pérdida, no sabemos de cuánto ya que a ellos les tocará cuantificar, pero ahora que ya no estamos en alerta preventiva es conveniente retomarlo pero igual, con todas las medidas sanitarias".

Afirmó que el programa permite reactivar la economía y recuperar fuentes de empleo, ademas opera bajo las medidas pertinentes para prevenir contagios de coronavirus.

Autoridades municipales de Veracruz, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevaron a cabo la ceremonia cívica del Día de la Bandera Mexicana en la plaza de la Soberanía.

El evento se llevó a cabo con las medidas sanitarias correspondientes como fue la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Se hizo una remembranza de cuándo fue creada y las modificaciones que ha tenido, siendo considerada en los últimos años, como la bandera más bonita del mundo.