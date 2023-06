Problemas con CFE, una constante en Mercado de Artesanías de Veracruz

El reciente apagón en el Mercado de Artesanías 'Miguel Alemán Valdés' en la zona del Malecón de Veracruz pone el dedo en la llaga de algo que afecta la economía de los locatarios porque se ha vuelto una constante, alertó Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores de ese mercado.

Desde el sábado 17, domingo 18 y primeras horas del lunes 19 algunos de los 100 locatarios estuvieron sin electricidad en sus espacios, justo en este momento de muy altas temperaturas, cuando es imposible estar sin un equipo de aire acondicionado o al menos un ventilador.

Recordó que en una ocasión anterior hubo una sobrecarga y una de las líneas se botó.

"Por eso la vez pasada la afectación fue del total de los locales de artesanías. Esta vez quiero pensar que es una afectación similar pero ya nada más en una sola línea", señaló Hernández Ramos.

SOBRECARGA

El representante de vendedores de artesanías recordó que recientemente se puso un tianguis en el estacionamiento de un hotel ubicado en esa área del Malecón de Veracruz.

"El fin de semana no sé de dónde le surtan la energía eléctrica, pero tuvo que haber habido una sobrecarga y eso volvió a presentar el problema que tuvimos este fin de semana.

"Imagínate que fue un fin de semana que hubo mucha gente de fuera, los hoteles estuvieron llenos. En esta zona están 3 hoteles grandes, y si suponemos que estuvieron llenos al cien por ciento, las habitaciones estuvieron con clima, entonces el consumo fue mucho mayor y si a eso le sumamos las carpas que colocan y usan energía eléctrica, se nos vino un problema más grande, y es que en el centro histórico empiezan a construir más edificios que requerirán electricidad", remarcó Hernández Guzmán.

Dijo haber escuchado en algún momento que la Comisión Federal de Electricidad iba a cortar el suministro para cambiar transformadores, pero no se ve nada concreto.

"Los que a nosotros nos ocupa están en el Parque Obregón y no se ve que ahí hayan hecho algún tipo de modificación. Pero imagínate todo esto ocupando energía al cien por ciento: hasta que no haya un accidente no van a tomar cartas en el asunto", advirtió el representante de artesanos del Malecón de Veracruz.