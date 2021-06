pri_llama_a_la_unidad_luego_de_concluir_proceso_electoral

"Que no estemos separados, que no haya golpeteo entre los militantes. Realmente las personas que trabajaron para otro partido ya se fueron y que se queden allá, que dejen de seguir usurpando funciones que no les corresponde".

Por otro lado respaldó la permanencia de Marlon Ramírez Marín, como dirigente estatal del PRI.

Recordó que llegó al puesto conforme a los estatutos y debe cumplir con el ciclo que le corresponde.

Sin embargo, si él decide dejar la presidencia estatal será por decisión personal y la militancia lo respetará.

Aclaró que es un grupo reducido quien busca el cambio de dirigencia, sin embargo, no son los tiempos.

"Que cada quien trabaje en el partido que le acomode, esta es ideología, de disposición, de tener la voluntad de trabajar en beneficio de la ciudadanía".

Admitió que durante el proceso electoral varios militantes optaron por dejar las filas del PRI y sumarse a otras organizaciones políticas.

"Somos muy fregones que muchos quisieron llevarse a la estructura del PRI. Somos muy trabajadores y profesionales".

Agregó que los priístas solicitan mayor atención por parte del organismo por lo que insistió en que debe generarse unidad.

