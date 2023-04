Se espera una venta normal de carne en Semana Santa en Veracruz

Carniceros del mercado Hidalgo esperan que las ventas de su producto se mantengan regulares como hasta ahora lo ha venido siendo.

Mencionan que si bien la venta de carne no es del todo buena, si se logra vender en ciertas horas, puesto que ya tienen sus clientes fijos que sin importar la fecha acuden a comprar este alimento.

El precio de la carne ha bajado, aunque de nada sirve, ya que no se vende

"Cuando hay mucho animal en pie, que no hay salida, es cuando le empiezan a bajar. Pero de qué sirve que a nosotros nos las estén dando barata, si no hay entrada, y eso nos pasa a todos", Aseguran.

Los negocios de comida en las afueras del mercado es otro factor para que sus ventas sean afectadas, pues la ciudadanía prefiere comer algo ya preparado.

Manifiestan que las bajas ventas no solo son en la carne, si no en general por los altos costos de los alimentos. Aseguran que han pasado hasta una hora sin poder tener una venta.

Esperan que en esta cuaresma las ventas no bajen más, si no que al menos se mantengan como hasta ahora. No creen que haya un aumento para este sector.

