Por esta razón seguirá cerrado el Baluarte de Santiago en Veracruz

El Baluarte De Santiago seguirá cerrado porque necesita mantenimiento, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz, José Manuel Bañuelos Ledesma, dijo que lo que se había hecho se perdió en pandemia y hay que volver a empezar.

La reapertura del inmueble estaba programada para 2019, sin embargo, a consecuencia de la emergencia sanitaria del Covid no se efectuó en tiempo y forma, ahora se necesita por lo menos un millón de pesos para rehabilitarlo.

El dinero ya se solicitó pero no hay respuesta ni fecha para llevar a cabo las acciones y permitir nuevamente el acceso.

"No está en condiciones ni el mobiliario, ni la restauración, se iba a abrir en el 2019 pero se atraviesa la crisis sanitaria, no se abre, no se le da mantenimiento que requiere, a partir de su uso, y hay que volver a retomar.

"Hay que diagnosticar para saber lo que se requiere, el presupuesto que se necesita es menor al millón de pesos, los cuales se están solicitando".

Aclaró que el inmueble no representa riesgo para las personas, no obstante, las condiciones actuales sí afectan su conservación. Especialistas ya se encuentran trabajando para dar a conocer las condiciones físicas y presentarlo ante las autoridades del INAH.

"No hay una fecha específica para, pero esperemos que pueda ser este año, muchas circunstancias se complicaron más con la pandemia, con la crisis sanitaria, no está en condiciones, ni su mobiliario ni la restauración".

Confió que pronto se autorice el millón de pesos que se necesita para rehabilitar el Baluarte Santiago y poderlo reabrir este mismo año.

