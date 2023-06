Policías agresores de pareja LGBT en Veracruz no fueron sancionados; investigación continúa

Se espera que en breve se desarrolle la primera audiencia para identificar a los elementos de la policía estatal que agredieron a dos integrantes de la Comunidad LGBTTTIQ, en mayo de este año.

Miguel Llinas González, de la agrupación Soy Humano AC., admitió que la Fiscalía atiende el caso pero los elementos no fueron removidos del cargo.

"El grado de impunidad de crímenes de odio es alarmante y en el caso de los chicos han recibido buena atención por parte de la Fiscalía y al momento hay un proceso y será la autoridad la que determine de que forma se va a sancionar a los servidores y cómo va a proceder el caso".

Admitió que es la primera ocasión en que sucede una agresión por parte de elementos policiacos ya que los efectivos son constantemente sensibilizados sobre temas de inclusión y discriminación.

"El grado de ataques contra la población de la diversidad sexual es grave y no solamente son los golpes sino las palabras, la discriminación de no entrar a un lugar o acceder a un trabajo. Solo este caso se ha suscitado porque la policía reciben capacitación y son sensibilizados sobre la comunidad".

Sin sanciones

Por su parte Felipe Isaías Chinas, uno de los agraviados, dio a conocer que los elementos no fueron removidos de sus cargos, incluso, los ha visto operando en otras colonias de la ciudad porteña.

"No, siguen las mismas unidades, a los elementos los movieron, estamos esperando la primera audiencia para la identificación de las personas, ellos siguen laborando, ya me los he encontrado. Estamos esperando que se haga la primera audiencia y se haga justicia, ahorita está detenida la carpeta".

Cabe recordar que él y un acompañante fueron interceptados en el Fraccionamiento "El Fenix" por policías estatales quienes les propinaron una golpiza que los mandó al hospital, al parecer únicamente por su preferencia sexual, ya que no incurrieron en ningún momento en alguna falta.

El viernes 20 de mayo, estaba con su esposo, esperando taxi sobre el Eje Intercolonias, después de haber acudido a una reunión familiar, cuando momentos después sucedió la agresión.