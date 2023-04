Pochy, truncó su carrera de Artes por no tener el apoyo de su familia

José Alfredo López Alconedo, mejor conocido como "Pochy" por cuestiones familiares tuvo que truncar su carrera de Artes en la ciudad de Xalapa, sin embargo no se vio derrotado ante eso y siguió con su objetivo de llegar a ser un artista plástico y muralista local en su tierra natal que es Cempoala, municipio de Úrsulo Galván, Veracruz.

Dijo "Pochy" que desde niño siempre le llamó la atención de realizar dibujos y la pintura, acudía a las galerías para admirar el arte que grandes artistas realizaron y fue creciendo con la idea de ser un buen muralista y artista plástico.

Recordó al ser entrevistado por los medios de comunicación, que debido a que sus familiares no estuvieron de acuerdo en que haya decidido estudiar la carrera de Artes, es así como, dejó de acudir a las aulas.

"Ellos siempre me dijeron que esa carrera era para la gente que estaba mejor posicionada económicamente y por lo tanto, no me veían futuro como un artista plástico o muralista", dijo José Alfredo López Alconedo.

Mencionó que por fortuna tiene ese don de realizar con profesionalismo y responsabilidad cada uno de los trabajos "urbanos" que han requerido en su persona, cómo es el caso de los dos murales que están debajo del puente vehicular de Cempoala.

Confirmó que fue una semana de arduo trabajo que le llevó para culminar dichos murales, donde utilizó el arte denominado Aerografía, utilizando también brochas y pinceles.

En ambos murales se da a conocer al visitante que en la comunidad de Cempoala hay riqueza histórica, en la comunidad de La Gloria de plasmó en pintura que se trata de un pueblo cañero cómo la demás localidades de Úrsulo Galván.

En Playa de Chachalacas y Playa Juan Ángel, se da muestra de las riquezas naturales con que cuenta estos dos sitios turísticos.

Agradeció al presidente municipal de Úrsulo Galván licenciado Eder Jero Hernández Lara, por haberse fijado en él para la realización de estos murales y sobre todo, que al presentarle el proyecto hecho de su propia inspiración, lo aprobó.

Además, aseguró que serán por muchos años que estos murales habrán de estar plasmados debajo del puente vehicular de Cempoala y lo cual, habrá de ser admirado por muchos lugareños y visitantes.

Foto: Luis Miguel Quintana.

/ct