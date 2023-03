Poca pesca en Veracruz en temporada de cuaresma

Con excepción de su inicio, la Cuaresma no ha beneficiado a los trabajadores del mar pues las escasas capturas que logran sirven para autoconsumo nada más, lamentó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores en Veracruz.

"La Cuaresma empezó bien, pero fue un día o dos que hubo capturas medianas; de ahí en adelante tiene casi 10 días que no ha habido la producción que esperábamos para esta corrida de pescados que se llama de Cuaresma, que se supone que es la más fuerte del año.

"No ha pintado nada bien, ha habido puras mateas de 10, de 20 kilos y eso no nos ayuda ni nos resuelve nada: es la pura sierra, no ha llegado el famoso jurel vaca ni el peto ni el pámpano", señaló Hernández Guzmán.

El representante de un sector de pescadores en la ciudad de Veracruz descartó que sus representados tengan que internarse más en alta mar para obtener mayores volúmenes de capturas, pues dejó en claro que ellos son pescadores ribereños.

Lo que requieren y demandan de la autoridad federal es apoyo logístico para sacar mayor partido de sus incursiones, puntualizó Hernández Guzmán.

/lmr