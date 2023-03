PMA comprobó que no hubo maltrato de dueños de perros en la Riviera Veracruzana

Durante una conferencia de prensa, la Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz reportó que no hubo maltrato por parte de los dueños de los tres perros reportados como lesionados en el fraccionamiento la Riviera Veracruzana, dentro del municipio de Alvarado.

Indicaron que, con el reporte de algunos vecinos, la dependencia instruyó a que un médico veterinario analizará y verificaba el estado de salud de las mascotas que se encontraban dentro de la vivienda, donde se descartó que hubiera algún tipo de violencia o de descuido por parte de sus dueños.

Mencionaron que en el reporte se indicó que uno de los perros presentaba una dificultad para poder caminar, sin embargo, al analizarlo es que se trata de un tema hereditario, por lo que no se debía a un tema de maltrato animal.

En dicha conferencia, el procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Cortés indicó que los vecinos mencionaban que, en dichos vídeos, mismos que hicieron llegar a PMA, que uno de los perros tenía un ataque agresivo, sin embargo, se determinó que se trataba de una convivencia que tienen los perritos.

Mencionaron que, tras el juego, eso generó que uno de los perritos dejara de moverse o reaccionar, sin embargo, el perro más grande indicó que se encontraba desesperado y trató de moverlo, pero se malinterpreto lo sucedido, aunque no se manejó como una forma de canibalismo.

Indicó que desde la Procuraduría del Medio Ambiente indicó que se atendió a los tres perros dentro del fraccionamiento de la Riviera Veracruzana, esto ante la insistencia de los vecinos quienes aseguraban que se trataba de rastros de maltrato de los cuales los ejemplares eran víctimas de sus dueños.

Aseguró que por este proceso no hay un acta dentro de la Fiscalía Especializada, y que los animales se quedaron con sus debidos dueños, debido a que no hubo una denuncia como tal correspondiente desde PMA, debido a que se aseguró que no hubo maltrato animal.

/lmr