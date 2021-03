Plazas de Veracruz en quiebra por la pandemia

Miedo de salir a las calles, bajas ventas y rentas insostenibles son algunas de las razones por las que la pandemia por el Covid-19 tiene a varias plazas comerciales de Veracruz y Boca del Río con locales vacíos.

IMAGEN del Golfo recorrió dos plazas de Veracruz y tres de Boca del Río, de todas, la más afectada es Mocambo, con más de 20 locales vacíos después de la reapertura de la plaza en julio pasado.

Tan sólo en la zona ´Selec´, la más nueva de la plaza, se contabilizaron 7 locales en renta, otros más están cerrados, pues pierden más manteniéndolos abiertos por el pago del personal.

Falta de empatía

Locales que por años estuvieron en ese lugar y que incluso eran referentes del mismo, hoy ya no están como la tienda deportiva Ledezma, la farmacia Canto, una miscelánea de venta de pronósticos y juegos de azar, así como otros más.

"Las ventas están muy bajas, es más, ¡no hay ventas!, desde que volvimos a abrir no se vende nada, en diciembre se vendió pero fue muy poco, nada que ver con otros años, nosotros estamos abriendo ahora si que para esperar a que caiga algo pero a veces nos vamos en ceros", cuenta una locataria que tiene décadas en la plaza.

"El local de las playeras de superhéroes se han ido en varios días en cero, créeme, yo he vendido algo porque tengo algunas cosas de primera necesidad que la gente de aquí mismo viene y compra por la situación económica, pero mis productos principales no se venden", dice otra víctima más de la pandemia.

Se sabe que el dueño de la plaza sólo les apoyó el primer mes de la cuarentena bajando el precio de la renta, desde julio, sigue cobrando lo mismo y exige el pago puntual, sin reparar a ver que la plaza está desolada. Las rentas van desde los 6 mil pesos hasta los 25 mil pesos.

Triste

En Plaza Américas, en un recorrido se contabilizó 29 locales vacíos o en renta. Tan solo en el tercer nivel de la plaza, donde están los cines se contaron 21 locales en renta.

"No, ya no es lo mismo, en fin de semana sí ha y más gente pero no como antes, además de que se limita el cupo por lo de la pandemia", nos comenta una trabajadora de Miniso, una de las tiendas de novedades que normalmente estaba atiborrada de gente.

En la parte de arriba el Café Moretto ya no existe y el Italian Coffe está desolado. "Muy bajas, la gente ya no quiere venir, es muy poca la que viene, yo creo vendemos apenas el 1 o 2% de lo que vendíamos", señaló otra pequeña empresaria.

La zona de comederos luce casi vacía en sus más de 20 mesas, ahí, hay dos locales que no volvieron a abrir, mientras otros dos cerraron por precaución, según contaron otros locatarios.

En el caso de Plaza Crystal, que cuenta con 48 locales, 1 tienda Chedraui y 6 islas, cuentan los locatarios que 10 comercios no volvieron a abrir, y se suman 4 locales más y una isla que hoy están desocupadas y en renta.

"Hubo negocios que reabrieron y se esperaron hasta que finalizara el año pasado y en enero ya no regresaron, algunos locales no son de la plaza, tienen dueño, por eso no han cerrado, no pagan renta", nos comenta una trabajadora de la administración de dicha plaza.

"A donde quiera que vayas, te lo digo porque tengo otros negocios en otras plazas y en el Centro, te van a decir lo mismo, las ventas están por los suelos, yo tengo años en esta plaza (Crystal), no me voy porque no quiero perder el puesto, abro para hacer valer la renta y para que caiga por lo menos a cuenta gotas", expresa un longevo locatario.

Lo peor

En Plaza Boka, una de las plazas más pequeñas, la crisis llegó desde un poco antes de la pandemia, dos negocios prósperos se tuvieron que ir por la renta, pero cuando la pandemia pegó, la plaza se quedó casi vacía.

Una aerolínea, una aseguradora, una empresa de venta de computadoras, una de papas fritas y una radiodifusora del puerto tuvieron que abandonar la plaza.

Hoy la plaza ubicada frente al fraccionamiento Costa de Oro, subsiste gracias a un banco y a un reconocido café de franquicia norteamericana.

En Plaza Brisas la situación hoy los tiene con 4 locales vacíos, el sustento es un supermercado y un cine.