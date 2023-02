Pizzas artesanales del chef Pablo Durán, proyecto que crece paso a paso

Para ser competitivo no basta con hacer un buen producto: debe tener calidad y ofrecer algo distinto de los demás, aseveró el chef Pablo Durán Bernal, quien ejecuta su proyecto de pizzas artesanales.

Se dice consciente de que se enfrenta a grandes monstruos de cadenas de pizzas, pero eso no lo asusta y aunque en volumen produce menos, la calidad es su fortaleza.

"Lleva casi cuatro años en un proyecto que crece paso a paso, y trabajamos sobre pedido porque todavía no tenemos local.

"Todas nuestras masas son artesanales, con productos de calidad y artesanales", subrayó Durán.

Explicó que la forma artesanal de elaborar la pizzas les permite competir con grupos poderosos en una relación de igualdad.

En su negocio se enfocan en hacer productos competitivos en calidad con los de las grandes cadenas de pizzas, pero con el plus de ser productos elaborados el mismo día, no congelados.

Resaltó que para el productor artesanal es complicada la competencia en términos económicos, pero se logra avanzar en los objetivos.

"Nosotros a lo que queremos llegar es a que la gente busque nuestro producto por la calidad, que no escatimen en el precio. Nuestros clientes saben que lo que están pagando es algo de calidad, que vale la pena, no están pagando algo caro, malo, sino bueno", puntualizó Durán Bernal.

Destacó que las redes sociales han sido fundamentales para promover sus productos

ASUMIR RETOS

Pablo Durán recomendó a quienes tienen espíritu emprendedor no dudarlo y arrancar sus proyectos, pues si no lo intentan nunca sabrán si podrían superar sus retos.

"Yo digo que sí se tienen que aventar para ver; aunque les vaya mal al comienzo, tienen que ver; la verdad, no es fácil, pero uno tiene que ser perseverante. Las cosas no se dan así de rápido, no todo es de la noche a la mañana", subrayó Durán Bernal.

Hizo hincapié en que la elaboración del producto lleva su tiempo y mencionó que en unas pruebas de masas y levadura en un término de 10 días, se llegó a la conclusión de que con 3 días de fermentación se obtiene el mejor resultado en sabor y textura.

"El sabor perfecto es a los 3 días, se deja fermentando la masa ya la estira y ya le da un sabor diferente".

Resaltó que siempre hay que atreverse e innovar, porque ésa es la clave de todo, pues el cliente siempre quiere cosas novedosas, no lo repetitivo.