Piezas arqueológicas con extraterrestres no son reales: INAH

Al parecer todo fue una "Fake News"





A partir del inicio de las excavaciones realizadas para el proyecto del Tren Maya en la población denominada Candelaria en Campeche, más de dos mil vestigios fueron encontrados en aquel lugar, pero también empezaron a viralizarse 24 imágenes de una cadena que se propagó inmediatamente.

Las más de 20 imágenes son de supuestas estatuillas prehispánicas en las que aparecen seres extraterrestres con habitantes de aquellos tiempos, sin embargo, el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) ha confirmado que estas estatuillas no corresponden a las excavaciones del Tren Maya.

Así lo confirmó a Imagen del Golfo en exclusiva y por vía telefónica el arqueólogo Gustavo García García, quien colabora con la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH en el proyecto de los barcos hundidos de Cortés.

"Las imágenes por supuesto son reales, porque no son fotografías hechas a computadora, las piezas son trabajadas pero en realidad estas piezas no pertenecen a estos contextos de excavación en el área del Tren Maya, estas fotos empiezan a circular precisamente cuando se empieza a hablar de los resultados que ha habido en este tramo del Tren Maya, pero en realidad no pertenecen a esta región".

Ojo experto

El arqueólogo egresado de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, asegura que las piezas son trabajos artesanales actuales, "Eso lo sabemos por la gran cantidad de objetos que presentan, por los diseños, por el tipo de elementos que se encuentran integrados como obsidiana".

Aunque no las ha tenido en sus manos ni él ni sus compañeros, sí les han mandado fotografías y por la experiencia y sabiduría que tiene al respecto, sabe identificar cuando una pieza tiene tiempo enterrada o si pertenece a alguna cultura prehispánica.

"Estas piezas son trabajadas recientemente, se puede ver en las huellas del tallado porque utilizan herramientas modernas, pinceles, sierra, muchas cosas que se pueden detectar al momento de verlas (...) hay una técnica que utilizan los artesanos modernos para darles esa apariencia de antiguo, las terminas de hacer y las entierran y curiosamente cuando van a recuperarlas llevan a un grupo de personas y les dicen mira aquí creo que hay algo, casualmente cuando deciden empezar a excavar resulta que ahí encuentran la pieza que él había enterrado ahí desde hace tiempo".

Gustavo García dice que este tipo de piezas las ha visto en Michoacán, en el Estado de México y en la Ciudad de México.