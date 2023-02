Piden ayuda para salvar a crías de mapaches en Veracruz

Earth Mission requiere del apoyo de la ciudadanía para continuar con el rescate y atención a animales silvestres en la zona de la Riviera Veracruzana, sobre todo de animales que se encuentran en peligro de extinción como el puercoespín, jaguarundi, ocelotes, osos hormigueros, boas y águilas, entre otros.



"La serpiente de cascabel también es otra de las especies rescatadas, antes teníamos mucha presencia de esta serpiente y conforme los años han pasado cada vez hay menos presencia debido al tráfico ilegal además de qué la gente las mata sin darles una oportunidad por ello esta especie ya se encuentra en un programa de conservación", señaló la bióloga María Fernanda Ambriz.



Ahora han lanzado un nuevo llamado, pues se les acaba el alimento para los animales que se encuentran bajo su cuidado, hasta que puedan ser insertados a su hábitat, entre ellos crías.



"Se nos ha acabado la leche para seguir logrando a los mapachitos rescatados, es de la marca ESBILAC y la venden en Petco. Su precio está entre los 700 y 800 la lata, entre todos podemos juntarlo, dona hoy. No. Cuenta: 046 437 3421 CLABE: 012 905 00464373421 7 No. Tarjeta: 4152 3137 0051 9346 Banco: BBVA".



La bióloga explicó que los gastos en comida para los animales rescatados son elevados, pues debe ser de buena calidad para que el ejemplar se recupere pronto y pueda sobrevivir.



"La cuenta puede subir mucho cuando se han requerido de cirugías para salvar al ejemplar pues no nada más se trata de la alimentación también hay que atenderlo darle medicamento y brindarle toda la atención que el caso requiera", indicó.



Además a estos gastos de alimentación medicamentos y atención médica como cirugías se suman los de la gasolina por los recorridos que deben de hacer en la zona.



"Yo creo que la semana nos estamos aventando fácilmente unos 5 mil o 6 mil pesos, dependiendo de qué tantos traslados se hagan, si hemos intentado reducir los traslados porque ya no nos da para más. La ciudadanía ha estado hablando muchísimo, como siempre, de que se encuentran mil casos de animales, pero ya no los podemos cubrir todos", lamentó.



Dijo que debido a esta circunstancia ahora deben evaluar si se trasladan a lugares muy alejados a su base, que se encuentra cerca de Antón Lizardo, pues los recursos no son suficientes, sin embargo, asesoran vía telefónica a quienes requieren el apoyo y los orientan sobre las veterinarias que atienden vida silvestre en las zonas más cercanas al ciudadano.

