Pide ayuda para recuperar a hijo sustraído por el papá en Veracruz

Con la voz entrecortada, Dayanira Rebolledo del Cueto narra parte de los maltratos que sufría a manos de su ex pareja Jesús Gómez Rojas, quien la madrugada del domingo 25 de abril llegó desde la Ciudad de México hasta la localidad del Mangal, en el municipio de Medellín; acompañado por su madre, Susana Rojas Covarrubias, para arrebatarle a su hijo Héctor Emmanuel Gómez Rebolledo, de 5 años, y huir.

"Cuando llegué a Veracruz, después de huir de muchas situaciones de maltratos y amenazas, me estuvo mandando muchos mensajes, primero me dijo que me iba a arrepentir y después que quería hablar para hacer las cosas bien. Me marcaron sus papás y me dijeron que le diera la oportunidad de hablar y que les dijera dónde estaba, que me daban su palabra de no quitarme al niño, yo tontamente les creí", comentó.

Los hechos sucedieron a las 12:30 am del domingo cuando, Jesús junto a su madre, llegaron y hablaron con ella pidiendo ver al niño. Cuenta que en cuestión de segundos el padre del menor se lo había dado a la abuela y ésta lo había subido a la camioneta, en la que se transportaban.

Entre forcejeos y empujones Dayanira, madre del menor, logró agarrar el volante de la camioneta, sin embargo cuenta que su ex pareja la echó a andar y terminó por arrastrarla, por lo que nada más pudo ver cómo su hijo lloraba mientras se iban.

Después de ese momento, lo único que sabe es que están en México, ya que Jesús le mandó una foto del menor con la frase: "eso te pasa por no hacer las cosas a mi modo".

Dayanira Gómez asistió a poner la respectiva denuncia a la Fiscalía contra delitos de la mujer, sin embargo pide ayuda a las autoridades ya que teme por su integridad, y la de su hijo, debido a lo agresivo que llega a ser el padre del menor.