Pescadores inician con pie izquierdo la Cuaresma

La Cuaresma no inicia con el mejor pronóstico para el trabajador del mar, pues no trae buena captura y encarecerá el producto al consumidor, alertó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán.

Aclaró que la esperanza es tener buena pesca y buenas ventas en las pescaderías, lo que beneficiaría al pescador.

Recordó que en la tradición católica, durante la Cuaresma y la Semana Santa cae la venta de carnes rojas y aumenta la de pescados y mariscos, lo que debería traducirse en la economía del pescador, pero no necesariamente es así.

Al ser invierno todavía hay frentes fríos que reducen la posibilidad de buenas capturas de cardúmenes y el pescador ve mermadas su producción y en consecuencia, sus ingresos, explicó el presidente de la federación.

"Lo que más se pesca es sierra peto, rubia. La semana pasada que hubo poco, que la gente mataba de 60 a 70 kilos hasta 80 a 100, se alcanzaba precios más o menos de 50 pesos el kilo de sierra.

Ahorita al no haber nada y que no se está matando nada y al no haber abasto pensamos que a estar entre 80 a 90 pesos el kilo de sierra; el peto grande va a estar un poco más caro porque no ha habido nada de eso y creemos que va a llegar como a 120! pesos el kilo", recalcó Hernández Guzmán.

Hizo hincapié en que hay muchas formas de comer el peto y la sierra: en ceviche, frito y de mil maneras más.

Ya escasea el producto y advirtió una posible merma.

Dejó en claro que si escasean las especies se elevan sus precios, cae la demanda y eso afectaría al trabajador del mar.