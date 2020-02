Persiste falta de medicamentos en hospitales de Veracruz, afirman

En los Hospitales de Pemex, Alta Especialidad de Veracruz y del Instituto Mexicano del Seguro Social continúa el desabasto de medicamentos para quimioterapias.

La presidenta de la Fundación Mujeres Apoyando Mujeres, Roxana Guízar Rodríguez, acusó que las mismas pacientes tienen que conseguir sus fármacos, de lo contrario no pueden ser atendidas.

"Está el Seguro, el Regional, Pemex, que de repente no hay medicamentos. Lo que dicen en la tele de que ya hay medicamentos son fantasías, no hay medicamentos y si no se mueven a conseguir medicamento no les hacen la quimioterapias. No podemos generalizar porque los doctores no tienen la culpa".

Recordó que el cáncer no espera y los tratamientos deben realizarse al pie de la letra, pues de eso depende su eficiencia; "el cáncer no dice ´espérame tantito´. El cáncer no dice ´estoy de vacaciones´. Por ejemplo Norma, hoy se fue a México y tiene más de un mes que no le dan el tratamiento. La semana pasada le avisaron que ya estaba y fue a México y no lo tenían; hay quienes de aquí tienen que trasladarse. Yo de verdad pido que ya se haga algo con esto porque no podemos jugar con la vida de los demás".

Enfatizó en que debe atenderse a los pacientes adultos igual que a los niños y abastecer los medicamentos contra el cáncer.

La Fundación Mujeres Apoyando Mujeres realizará "La Pasarela Rosa" el próximo 8 de marzo a las seis de la tarde en un hotel cercano a sus instalaciones, ubicadas sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. Modelarán 20 mujeres con la finalidad de pasar un rato agradable.

"Van a ser 20 mujeres de todas las edades, de todas las etapas, desde la que ya lo pasó hasta quien lo está viviendo porque hay varias compañeras de nosotros que están en quimios pero que van a pasar por esta pasarela".