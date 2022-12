Pepenadores bloquean acceso a fraccionamiento de Veracruz

Habitantes de la colonia Rosa Borunda bloquearon el acceso del fraccionamiento Laguna Real, porque no los dejaron ingresar a pepenar. Aracely Zambrano, presidenta del Comité Vecinal, señaló que no existe ningún permiso para que esas personas recolecten residuos dentro de la unidad habitacional.

Sin embargo, los pepenadores dijeron que hace unos días una persona que no pertenece a su agrupación trató de apuñalar al guardia de seguridad del lugar lo que generó la inconformidad de los vecinos y ahora los afectados son ellos, porque no pueden recolectar la basura.

"Desde hace como 3 días no dejan entrar a pepenar y ella nos está exigiendo que lo agarremos y lo linchemos o se lo entreguemos, pero nosotros no somos autoridad. Él entró por voluntad propia a ver que se encontraba para chacharear, pero no entró ni en el horario de nosotros".

El grupo de personas que bloqueó el fraccionamiento señaló que ellos pepenan en horario de 6:00 de la mañana a 4:00 o 5:00 de la tarde.

Además a los pepenadores les toman fotografías cuando entran al fraccionamiento, y les revisan los triciclos o costales para evitar robos a las viviendas. Es decir, afirmaron, que no representa ningún riesgo para quienes viven en dicho asentamiento.

Aracely Zambrano, presidenta del Comité Vecinal, dijo que se debe de actuar en contra del joven que intentó agredir al guardia de vigilancia. Aseguró que los pepenadores sí conocen a la persona que atacó el guardia de seguridad, pero no quieren hacer nada al respecto por poner orden.

"Nadie les prohíbe entrar de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, aquí el problema es que algunos han robado y hace dos días uno de ellos quiso acuchillar al guardia porque lo descubrió queriendo abrir una casa.

"Se les pidió que hablen con esta persona, es su vecino y los está perjudicando con estas acciones y deje de hacerlas".

Los vecinos del fraccionamiento aseguraron que los robos son constantes y ellos mismos pagaron para reforzar los esquemas de vigilancia, y no están dispuestos a permitir que siguen ingresando personas ajenas al lugar.