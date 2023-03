Obispo invita a la Semana Santa en Veracruz; evita hablar sobre templo satánico

Al señalar que en este año las actividades litúrgicas de Semana Santa se realizarán con toda normalidad el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, declinó hacer comentarios sobre el templo satánico de Catemaco como supuesto atractivo para las parejas.

NORMALIDAD

El clérigo resaltó que vuelven las actividades alusivas a la Pasión de Cristo como se han realizado siempre, con toda la comunidad católica y presencia de la feligresía.

"Ya todo se va a realizar de manera normal, incluso se va a dar la Procesión del Silencio, entre otras cosas, y todo lo demás se va a realizar como se realiza siempre.

"Ya estamos prácticamente viviendo una vida en todos los sentidos normal; si usamos a veces cubrebocas es para protegernos no nosotros porque al final de cuentas, los entendidos dicen que el que usa cubrebocas es porque quiere protegerse a sí mismo, y qué bueno. Y con todo derecho, los que lo usan, adelante.

"Yo estoy motivando para que todas las parroquias de la ciudad participen en este evento", señaló Briseño Arch.

RESTAURACIÓN

En cuanto a los trabajos de rehabilitación en la Catedral de Veracruz el obispo explicó que la intención es terminar lo que se está haciendo, para Semana Santa, pero no hay prisa.

"De todos modos la Catedral siempre está de alguna manera, ustedes saben que es un edificio viejo, de piedra muca, que necesita estar en constante desarrollo. Ojalá termináramos pronto", dijo el obispo de Veracruz.

Briseño Arch se abstuvo de opinar sobre rumores en cuanto a que ahora muchas parejas que van a casarse se juran amor en el Templo Satánico de Catemaco.

"Ensalzar el mal no se me hace una cosa que sea constructiva para nadie, pero hay que rezar por todas las personas que cuidan esos sitios donde el mal está presente, orar para que Satanás no contamine muchos corazones, Dios quiere la salvación de todos, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad", expresó el obispo de Veracruz.

Foto: Heladio Castro.

/ct