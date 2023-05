Norte destruye casa de atleta paralímpico en Veracruz

De las más de 30 medallas que ganó el deportista paralímpico Rafael de Jesús Sedano García, conocido como "Mantarraya", ya no queda nada más que el recuerdo. El norte que dejó a su paso el frente frío 52 el sábado 29 de abril, derribó una higuera de más de 60 años de antigüedad sobre su casa, provocando que lo perdieran todo.

"Mi hijo era deportista, es atleta de alto rendimiento. Estuvo en campeonatos en Australia, Canadá y la última vez fue a Colombia representando a México, Veracruz y también llegó a representar a la Secretaría de Marina en lanzamiento de bala, jabalina y basquetbol", comentó Silvia García, madre del joven.

El atleta de 34 años vivía en una casa de madera, ubicada en la calle Simón Bolívar, entre Alfa y Omega de la colonia Miguel Ángel de Quevedo, en la ciudad de Veracruz. La casa la compartía con su madre Silvia García Tamariz, de 63 años, y su tío de 54 años, quien también llegó a representar a México internacionalmente en el equipo de fútbol especial, pues padece Epilepsia y Discapacidad Intelectual.

Alrededor de las 11:30 de la mañana del sábado 29 de abril, Silvia escuchó un estruendo, después de eso solo se dio cuenta de que tenía todo el techo de su casa encima. No tuvo tiempo para nada, más que para preocuparse por su hijo y hermano que se encontraban ahí.

"Yo escuché como un crujido y fue todo lo que vi, porque quedé atrapada por el techo, afortunadamente no tuve daños físicos más que un rasguño en la mejilla. Yo lo que si es que estaba preocupada por mi hijo que se acababa de ir a acostar y mi hermano que estaba en la sala.

"Las camas fueron las que nos salvaron porque mi hijo estaba en la parte de abajo de una litera. Además, hubo fuego porque con el árbol cayeron todos los cables, pero no pasó a mayores", narró.

De la casa no quedaron más que algunas tablas estropeadas, pues sus electrodomésticos fueron pérdida total. Pese a la situación amarga por la que su familia pasa, doña Silvia agradece a sus vecinos, quienes desde el primer segundo se arriesgaron a sacarlos de entre las láminas y posteriormente les brindaron apoyo, comida y un techo para dormir.

A 6 días de la destrucción de su hogar, la adulta mayor se encuentra limpiando el terreno con ayuda de sus vecinos y del personal del Ayuntamiento de Veracruz, pues reconoció que en ningún momento los han dejado solos.

"El Ayuntamiento de Veracruz ha estado ayudando con la limpieza, asimismo me solicitaron una lista de lo que necesita, pero me da pena que la verdad no ha tenido cabeza para ello, sigo procesando lo que pasó y en shock."

Silvia García Tamariz compartió que gracias al apoyo de autoridades y vecinos, ya cuenta con algunas laminas, sacos de cemento, productos de limpieza, cobertores, colchonetas, grava, arena, blocs, comida y algunos apoyos económicos; sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para que los apoyen, pues necesita edificar su casa por completo.

En cuanto a objetos personales, dijo que lo único que necesitan son:

Zapatos para su hijo del número 5

Zapatos para su hermano del número 6.5

Zapatos para Silvia del 3.5 o 4.

Para cualquier apoyo que quieran otorgarles se pueden contactar al número de teléfono 2291128322.



FOTOS: Wenceslao Fuentes / Imagen de Veracruz