No es común hallar sujetos armados en México; debe investigarse caso de Boca del Río

La presencia de ciudadanos comunes armados, como en el caso de una plaza comercial en Boca del Río la noche del miércoles 14 de diciembre no es común en México.

Y no hay razón para pensar que lo será porque a diferencia de Estados Unidos aquí no es fácil acceder a las armas en forma legal ni por posibilidad económica, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

La noche del miércoles se generó una movilización policiaca en el área de cines en una plaza comercial en el municipio vecino, pues se alertó la presencia de un hombre armado, lo que causó pánico entre la concurrencia.

Al respecto, Jeremías Zúñiga fue contundente al descartar para México escenarios futuros como los de la Unión Americana.

Hay que investigar

No se puede opinar a la ligera ni prever escenarios sin conocer las motivaciones de la persona que protagonizó el hecho en la zona de cines, subrayó Zúñiga Mezano.

"Para poder generar un patrón de conducta se requiere una investigación de los motivos que llevaron a la persona, si tiene algún problema mental, de esquizofrenia o problemas de comportamiento, consumo de algún tipo de droga.

"También pudo ser un problema personal que lo esté afectando. Estados Unidos es el punto de referencia porque es donde más atacan", indicó Zúñiga Mezano.

Explicó que por lo general, quién ataca sin motivo tiene algún problema mental, pero en México no se ha tenido ese tipo de problemas en forma individual.

Recalcó que en ese caso específico se requiere conocer la situación emocional de la persona, para poder emitir una opinión.

"Yo no me aventuraría porque es diferente y no hay la libre venta de armas en México", subrayó el presidente de Comunidades Seguras.

Fue enfático en que se tiene que conocer la historia de cada persona para entender sus motivaciones, sin que eso signifique justificarlas.

"Estamos muy lejos de estar en la situación de Estados Unidos porque no tenemos el acceso a las armas como en Estados Unidos", puntualizó Zúñiga Mezano.