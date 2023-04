No aceptaremos ninguna intervención: AMLO; ¿mensaje a Estados Unidos?

Durante su participación encabezando la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Defensa Patriotica del Puerto de Veracruz, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el mensaje directo al gobierno de Estados Unidos en el que señaló que México no quiere ayuda de ningún gobierno del extranjero.

"En estos días en que habla Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos y apoyarnos, desde aquí desde el puerto de Veracruz les decimos y que se oigan bien y que se oiga lejos no aceptamos ninguna intervención", puntualizó Andrés Manuel.

El mandatario aseguró que México tienen la capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, por lo que dijo no se quiere el intervencionismo ni ayuda de nadie, pues enfatizó que ha costado mucho hacer valer la soberanía y aunque se trate de buenas intenciones son asuntos que, subrayó, solo corresponden a los mexicanos.

Seguridad pública

Comentó que durante mucho tiempo no fue posible que las fuerzas armadas ayudaran en tareas de seguridad pública, aún contando con cerca de 400 mil elementos del Ejército y Marina. Sin embargo celebró que se logró una reforma a la constitución que ya hace posible legalmente las fuerzas ayuden a garantizar la seguridad en nuestro país.

"Hago un llamado a todos los integrantes de las fuerzas armadas de México para que le sigamos dando toda la importancia que tiene garantizar la seguridad pública en nuestro país. Que toda la disciplina, profesionalismo, identidad, honestidad de soldados y marinos de México se ocupe, que se siga ocupando para que en México haya paz y tranquilidad, que podamos seguir reduciendo los índices delictivos, homicidios, feminicidios, robos, extorsión, secuestro, que se repite por entero la paz en nuestro país", expresó.

Durante su mensaje también indicó que "se van a quedar con las ganas" de ver al pueblo dividido, pues se cerraron filas bajo el único propósito que es la protección del pueblo. Por lo anterior, reiteró que México está fuerte para enfrentar a las mafias del poder tanto en el país como las mafias del extranjero.

Ayuda a Estados Unidos

El presidente de la República Mexicana, pese a lo mencionado por mandatarios estadounidenses, afirmó que México también tiene como prioridad ayudar y cooperar con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar juntos el problema que tienen de consumo de drogas y sobre todo por el uso del fentanilo.

"Cooperación, no subordinación. Claro que sí vamos a ayudar porque somos vecinos y queremos mantener una política de buena vecindad, además de que es algo que tiene que ver con los derechos humanos, es algo que tiene que ver con la fraternidad universal.

"Primero la seguridad pública para el país, todos los recursos, todos los esfuerzos, todas las voluntades todos nosotros para garantizar la paz. Enfrentar el tráfico de drogas y que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos para que no les afecten, sobre todo que no causen la muerte, como está sucediendo, de miles de jóvenes, vamos a ayudar en esa tarea."

López Obrador agregó que México tiene mucha autoridad moral y el respeto de la mayoría de las naciones del mundo aunado a que dijo, cuenta con la fuerza de la razón, del pueblo y de la opinión pública, hecho por el que aseveró que ningún gobierno se atrevería a poner un pie en el territorio; en caso de que así sucediera se va a defender México, no solo los marinos y soldados, sino también todos los mexicanos.

"La enseñanza mayor es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar los mexicanos nuestras indiferencias sin la intervención de ningún país, de ninguna potencia, somos libres y somos soberanos", concluyó el presidente de México.

