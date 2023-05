Niegan cierre del ingenio El Modelo en Cardel

La productividad en el Ingenio El Modelo no está parada y las puertas están abiertas para los cañeros, de modo que la actividad económica sigue en marcha, coincidieron representantes de sectores productivos en ese espacio ubicado en Cardel, municipio de La Antigua.

El representante de cañeros en la zona, Óscar Lagunes Lagunes, dijo que hubo una reciente negociación entre productores e industriales, lo que desató falsos rumores sobre un supuesto cierre del ingenio.

"Hay una negociación entre ingenio y obreros y eso ha provocado que gente sin escrúpulos haya manejado que el ingenio se iba a cerrar. Eso mismo ha aprovechado el vecino Ingenio La Gloria para de alguna manera el árbol caído hay que desramar más ramas, y fueron a ver a productores nuestros para invitarlos a que se afiliaran a ellos. Entonces aclaramos, existe una negociación y es mentira que se va a cerrar el ingenio", subrayó Lagunes Lagunes.

Por su parte Armando Carrillo Casas, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, dijo que el ingenio El Modelo sigue cumpliendo con los pagos correspondientes por liquidaciones.

"Estamos a punto de liquidar, yo creo que a más tardar el 15 de junio de está empezando a liquidar. Eso nos da la seguridad de que nuestro ingenio no se va a cerrar, que los productores estén seguros de que no hay ningún cierre, vamos a continuar, tenemos ya contrataciones para iniciar zafra y no tenemos ninguna preocupación de ningún cierre", puntualizó Carrillo Casas.

Destacó que es un hecho que el problema entre la parte obrera y la industrial concluyó el lunes y ya llegaron a un arreglo con la parte obrera y la parte del corporativo.

"Se había parado unos días solamente para llegar a un acuerdo de los estatutos como marca la ley. Hoy nos dijeron que ya están los acuerdos entre la parte industrial y la obrera.

"El paro de obreros fue después de la zafra, no afectó en nada la cosecha. La negociación fue después de terminar la zafra, y se resolvió el lunes en la tarde", puntualizó Carrillo.

Los representantes señalaron que hay 4 mil 900 productores en El Modelo y su molienda promedio diaria es de 7 mil toneladas, un promedio de 350 toneladas por hora. Y cada año anda arriba del millón de toneladas de caña de azúcar.

Añadió que El Modelo genera arriba de 8 mil empleos y todos están asegurados.

Fotos: Heladio Castro.

/ct