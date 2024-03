Myriam Serrano, reportera del Corporativo Imagen del Golfo, fallece en accidente (+ VIDEO)

La noche del 29 de febrero se registró un terrible accidente sobre la avenida Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz, donde una mujer fue impactada por una unidad del transporte público.

Posteriormente, se supo que la persona involucrada en el percance fue la reportera del Corporativo Imagen del Golfo, Myriam Serrano, quien intentaba cruzar la calle sobre el paso peatonal.

Los primeros reportes indicaban que la periodista fue arrollada por la unidad 1306 de la ruta Lagos de Puente Moreno, cuyo operador identificado como Armando M, de 54 años, no se habría detenido tras el terrible suceso.

Fue el conductor de un vehículo, el cual presenció los hechos, quien siguió al camión hasta cerrarle el paso metros adelante, logrando detenerlo para que se hiciera responsable de lo ocurrido.

Myriam Serrano fue llevada de urgencia al Hospital Regional, donde lamentablemente perdió la vida durante las primeras horas de este 1 de marzo debido a la gravedad de sus heridas.

Exigen justicia

Esta mañana, familiares de Myriam Serrano, de 36 años, exigieron a las autoridades atender el tema para que su muerte no quede impune.

Armando N, operador responsable del fatal accidente, permanece a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo. Esta persona afirma ´no haber visto´ a la joven cuando cruzaba la avenida Díaz Mirón la noche del 29 de febrero.

Margarita Gamboa, madre de Myriam, exigió que esta persona reciba todo el peso de la ley; "que el culpable vaya a la cárcel; no quiero ni un peso, mi hija valía oro y no lo tienen. Me arrebató a mi hija".

#Almomento || Tras la muerte de Myriam Serrano, periodista del Corporativo Imagen del Golfo, ¡Su familia pide apoyo para que se haga justicia! Leer más https://t.co/kjByzobzQK pic.twitter.com/tBg8iKm3ez — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) March 1, 2024

Desde esta publicación, todos los que colaboramos con el Corporativo Imagen del Golfo enviamos nuestras condolencias y deseamos pronta resignación a la familia de Myriam Serrano, quien escribía para el periódico Imagen de Veracruz y Órale Jarocho. Que descanse en paz.