Migración deja el campo veracruzano en el abandono; no hay producción (+Video)

Por la migración de varones en busca de oportunidades, el agro mexicano lo resiente, mientras las mujeres se convierten en madre y padre de los hijos, afirmó Aurora María García Amaro, dirigente del Consejo Nacional de Sociedades, Unidades con Campesinos y Colonos CONSUCC) en la entidad.

Mencionó que es una cadena de sucesos que se relacionan y tienen su origen en una problemática socioeconómica, en el agro, cuya productividad lleva tiempo a la baja.

En el caso del campo dijo que ha habido una caída de la producción agrícola y eso repercute en la economía de las familias en zonas rurales.

Dejó en claro que se requieren programas de desarrollo

"La producción ha disminuido. Lo que como organizaciones siempre hemos discutido y no coincidimos con el gobierno es que si creen que dando dádivas eso va a impactar en la producción del campo, es una gran mentira porque no hay un lineamiento, no hay reglas", señaló García Amaro.

Destacó que quienes emigran no lo hacen siempre por gusto, sino generalmente por la necesidad económica, y muchos son jóvenes.

"Es gente de nosotros que por la necesidad se va a trabajar afuera; no creo que sea un logro del cual el gobierno tenga que sentirse orgulloso", subrayó la dirigente.

Reconoció que no tienen cifras de la emigración, y menos específicamente de hombres y jefes de familia.

"Es la parte que correspondería al gobierno, de ir y hacer esas encuestas para ver cuántos hombres han abandonado su hogar, pero hoy por hoy somos las mujeres quienes llevamos a cuestas el cuidado y manutención de nuestros hijos", recalcó García Amaro.