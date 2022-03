"Iniciamos con Xalapa, que tiene un padrón de 27 niños y también vamos a entregar a 11 pequeños del municipio de Emiliano Zapata, son niños que se encuentran en el tratamiento por cáncer , pero son niños que no se encuentran internados, están en situación ambulatoria, no están en cama, por lo que tienen más oportunidad de usar los gorritos", explicó.

Indicó que tinen registrados 24 niños en el municipio de Veracruz, 14 en Coartzacoalcos, 11 en Misantla, 7 en Coatepec, 9 en Orizaba, Amatlán, Cosoleacaque, Huatusco y Tuxpan tienen 6 cada uno, de ahí sigue Papantla y Perote con 5 cada uno y de ahí para abajo en los demás municipios.

"Hicimos una entrega a una persona que no tiene cáncer, pero que igual carece de cabello, la idea es entregar un gorrito oncológico a quien le sirva, todas nuestras entregas son gratuitas y tratamos de que sean a personas de escasos recursos, pero sabemos que el cáncer es una enfermedad muy cara, no hay realmente una persona que te pueda pagar una quimioterapia y todavía tener dinero, entonces son gratis para cualquier persona que lo solicite a nuestras redes sociales o al número 229 176 7549", manifestó.

Explicó que un gorrito cuesta alrededor de mil pesos, sin contabilizar el cabello.

"Una cortina de cabello se somete a un tratamiento, primero es el pegado del cabello, luego es la costura con una máquina de coser, después le ponemos algún hidratante como las keratinas, y si se usaron más de dos coletas de cabello de diferente persona, entonces es necesario un alaciado o un rizado permanente y emparejar el color, más el gorrito que cuesta alrededor de 200 pesos", detalló.

8 años de esperanza

Hace 8 años nació la Asociación Mechones de Esperanza, a iniciativa de sus hijas.

"Ellas se cortaron el cabello, el de mi hija la mayor, lo enviamos a la ciudad de Monterrey, pero nunca supimos qué pasó con él. Al siguiente año, mi hija menor, decidió cortarse el cabello y cuando hablamos a la asociación para saber qué habían hecho con el cabello, nos dijeron que podría haber sido vendido o usado para las pelucas, que no precisamente se iba a donar, pues la agrupación tenía muchos gastos de producción y había que cubrirlos", recordó.

Reconoció que ahora entiende que existen muchos gastos de producción, pero consideró importante que era necesario ser aclararle la situación las personas que donaban el cabello.

"Entonces al encontrar esta inconsistencia, mis hijas me proponen que yo haga las pelucas, pues yo soy estilista cosmetóloga desde hace 17 años, no ejerzo pero hago las cortinas. Entonces me di a la tarea de buscar información para hacer pelucas, no había nadie en Veracruz, ni en Boca del Río, que me orientara. Finalmente encontré un voluntariado que se llama "Solo por servir Xalapa", con quien hasta el día de hoy sigo trabajando muy de la mano", indicó.

Reconoció que la idea de los gorritos oncológicos fue de las maestras Margarita y Angelica Roa.

"Ellas tenían una idea muy padre que era la de los gorritos oncológicos, es el gorrito de estambre, donde lleva integrado una cortina de cabello, y se puede usar como cabello natural", señaló.

La primera colecta de Mechones de Esperanza la realizaron en abril del 2014.

"Ese año nuestra idea era regalar el 30 de abril las pelucas, no lo pudimos hacer, pero por azares del destino obtuvimos más de 300 dosis de Ensure, 200 juguetes, medicamento, ropa y algunas otras cosas. Esta fue la primera colecta que nosotros hicimos con el nombre de "Mechones de Esperanza" y en donde me doy cuenta que la ciudadanía está muy dispuesta a participar en ayuda de las personas que se encuentran en situación vulnerable, pero que a veces solo necesitan un lugar para canalizar esta ayuda", manifestó.

Esa primera entrega la realizaron en julio de ese año, junto con el Voluntariado "Solo por servir Xalapa".

"A partir de ahí ellas nos capacitan y fue cuando empezamos a trabajar el cabello que recibimos, llegamos a tener más de 3 mil coletas, y lo que empezamos a hacer fue realizar eventos para poder tener los insumos que necesitamos para trabajar el cabello.

"En este tiempo nos ha pasado de todo, hemos aprendido muchas cosas, hemos perfeccionado la idea de los gorritos oncológicos, hemos dado muchos talleres de capacitación, tanto en el estado, como fuera del estado y a lo largo del país, a donde llevamos la idea para que muchas personas aprendan y seamos más", aseguró.

/pn