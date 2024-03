Me siento respaldada: Cecilia

La Ingeniera en Sistemas Cecilia Duarte es la gerente de aplicaciones de tecnologías de información de TenarisTamsa, empresa a la que ingresó hace apenas 6 años, lugar donde ha encontrado un paraíso laboral para las mujeres.

"Tengo a cargo un equipo en donde somos los responsables de brindar un servicio a las áreas de logística administración y finanzas entre otras, en todo lo referente a sistemas y proyectos de todas las aplicaciones que ellos ocupan en su día a día, es decir desarrollamos programas específicos para resolver las tareas de cada departamento", explicó.

"En mi experiencia yo no he sentido que por ser mujer sea diferente el desarrollo de mi puesto me siento muy respaldada tal vez porque estamos en una compañía en la cual hoy en día no se ve el género si no el talento", añadió.

Subrayó que no ha sido desafiante el hecho de que sea mujer.

"Estoy en un área en la cual mi directora es mujer y su primera línea somos la mayoría mujeres, entonces creo que eso también lo hace mucho más fácil como para no sentir esa brecha de género", aseveró.

El programa que más le gusta de la empresa, quizá porque lo acaba de estrenar ya que tiene una bebé de cinco meses es el de Mentoría de Maternidad.

"Acabo de ser parte del programa de Maternity Mentoring en el cual el acompañamiento de la compañía hacia nosotras las madres trabajadoras ha sido muy buenos, son programas que nos permiten, en mi caso al estar en esta etapa de licencia de maternidad que fue extendida ya que estuve fuera prácticamente cuatro meses", dijo.

Agregó que el haber formado parte de este programa le ayudó mucho a reconectar y a no olvidar esta parte profesional.

"Cuando estamos en una licencia de maternidad puede que se vea pausado o no lo estás viviendo en el día día no sabes casi nada del trabajo y puedes llegar a olvidarte de todo esa parte. Para mí hizo una diferencia del poder estar con mi hija cuatro meses, para volver con muchísimas ganas ese es el programa que ahorita más he disfrutado, además de los programas de trabajo flexible que nos brinda la compañía ya que hoy en día tenemos la oportunidad de poder trabajar dos días de la semana de Home Office durante el primer año de vida de nuestros bebés y eso es algo que se valora mucho, el poder combinar esta parte de mujer profesional y mamá sin que sienta uno que descuido una parte u otra", manifestó.

Dijo sentirse muy afortunada de trabajar en una compañía que valora a las mujeres.

"Y como talento y fuerza laboral también, que nos brinda muchas facilidades para que podamos sobresalir y desarrollarnos y combinar todas las fases de nuestra vida, eso es muy valioso y estoy muy agradecida por ello", finalizó.