Me están quitando mi sueño por mi amistad con Yeri MUA, acusa Camila Sánchez(+Video)

Camila Sánchez, influencer veracruzana que se destapara como posible aspirante a la candidatura como reina del Carnaval de Veracruz 2023 expresó su inconformidad en un video en vivo, donde asegura que se le está condicionando para poder acceder a participar.

En el video donde se le puede notar llorando, Camila Sánchez indicó que durante un encuentro con su manager recibió la llamada del supuesto Comité del Carnaval de Veracruz, donde le indicaban que si quería postularse para ser reina del Carnaval de Veracruz 2023 tendría que declarar públicamente que no era amiga de la influencer Yeri MUA, reina del Carnaval de Veracruz 2022.

Camila indicó que estaba en shock al haber escuchado lo que la persona le decía a ella y su manager en la llamada, ya que esta consiente en que nadie debía condicionarle con sus relaciones personales para poder aspirar a la candidatura del Carnaval de Veracruz.

También indicó que en la llamada le informaron que se había hecho una modificación a la edad en que podían inscribirse para ser aspirantes a reina, siendo está a partir de los 21 años, mientras que Camila cuenta con tan solo 19 años de edad, esto a pesar que las elecciones de los aspirantes siempre han sido de 18 años hacia arriba.

Aseguró que ella cuenta con todo para lograr participar por el reinado del Carnaval de Veracruz 2023, ya que ella es jarocha y las fiestas son para el pueblo veracruzano, por lo que dijo que se siente triste al ser condicionada de dejar las aspiraciones si no declaraba que ya no era amiga de Yeri MUA.

En el video indicó "me están quitando mi sueño por relaciones personales... solo a mí me llamaron" aseguró que ella participará como Camila Sánchez, no busca competir como influencer o amiga de Yeri MUA.

Aseguró que existe discriminación por su relación con Yeri MUA, quien, a decir de ella, durante el reinado de Yeri MUA en la edición 2022, se logró posicionar a Veracruz en lo más alto con la fiesta carnestolenda.

Indicó que ella está preparada para la contienda, no por el hecho de tener 19 años signifique que no cuente con la cultura para conocer al estado de Veracruz, además que busca representarlo por ser una persona nacida en la ciudad de Veracruz, dejando a un lado que es una figura pública.

Ella aseguró que seguirá participando en las aspiraciones de querer ser la reina del Carnaval de Veracruz 2023, porque es una jarocha y quiere representar dignamente a todos los veracruzanos, ya que ella no iba a competir dando dinero, ni por tener rencillas con los demás que se han pronunciado, por lo que buscará que no se le discrimine.

YERI MUA RESPONDE AL VIDEO DE CAMILA SÁNCHEZ

La Bratz Jarocha, Yeri MUA le respondió en el video a su amiga Camila Sánchez, quien le dijo "Ntp, Veracruz te queda muy chico, vente a cdmx y vamos a triunfar juntas", así como aseguró que "No es justo que te hagan esto!".

Esto después que en múltiples ocasiones la bratz jarocha ha manifestado su apoyo a su amiga Camila Sánchez para poder ser aspirante al reinado del Carnaval de Veracruz 2023.

