Matrimonios igualitarios buscan reducir la población: Iglesia

La aprobación de los matrimonios igualitarios en Veracruz busca objetivos ajenos al garantizar los derechos de la comunidad LGBT, consideró el obispo emérito, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo.

A su parecer la modificación realizada hace unos días al Código Civil del Estado únicamente atenta contra la familia.

“Son decisiones que traen otros objetivos. Alguien dice que es reducir la población, otros dicen que es liberalizarse de la moral Cristiana para darle al traste a la familia, que es el santuario de la vida y de los buenos sentimientos, de la confianza”.

Se pronunció en contra de llamarlos matrimonios, pues la unión entre parejas del mismo sexo debería tener otra denominación.

“Si quieren llamarle como quieran que lo hagan pero que no le pongan matrimonio, es abusivo. No tiene ni la finalidad ni el contexto. El contexto es el que da la naturaleza humana y la finalidad es la procreación, entonces no pueden decir que es matrimonio”.

Finalmente se pronunció en contra de que se permita la adopción a las parejas del mismo sexo.

