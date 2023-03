Martín Antonio, 12 años como guardavidas en Veracruz

Pasar los días festivos, vacacionales, fines de semana y cumpleaños trabajando en las playas de Veracruz es el sacrificio que tienen que hacer los guardavidas. Sin embargo, es la satisfacción de poder ayudar a otras personas, lo que motiva a Martín Antonio Cervantes Carrera a presentarse sin importar si es Navidad o alguna otra fecha especial.

Originario del puerto jarocho, Martín Antonio Cervantes Carrera, tiene 12 años trabajando como guardavidas en playas de Veracruz, el interés por este oficio surgió desde niño, cuando en familia acudía a nadar a la playa y observaba el trabajo de los guardavidas.

"Realmente aquí en playas, desde chico venía acá a nadar con la familia y veía el trabajo de los guardavidas, qué hacían y me empezó a llamar la atención. Me llamó la atención poder ayudar a otras personas que estén en riesgo o la vigilancia".

Su trabajo inicia entre 9:30 y 10:00 de la mañana cuando llega a la zona de Playa Villa del Mar y Playón de Hornos, y termina alrededor de las 6:30 de la tarde. Señaló que este trabajo es agotador ya que, aunque por lapsos se cubren de los rayos del sol, realizan recorridos por la playa; el entrenamiento físico también forma parte de su rutina, pues tiene que estar en forma, mencionó.

En estos 12 años como guardavidas, comparte que la mayor satisfacción ha sido rescatar a menores y adultos arrastrados por el oleaje mar adentro y agradece a Dios, que a lo largo de estos años todos los rescates en los que ha participado los bañistas han sobrevivido.

"El ayudar niños que a veces estan en peligro dentro del agua y los papás están muy retirados, no los cuidan. En un recorrido me ha tocado ir a ayudarlos y entregárselos a los papás; hacer una labor así, de ayudar a un niño o una persona adulta es satisfactorio para uno", comentó.

Cervantes Carrera resaltó que la labor de un guardavidas es prevenir y vigilar; en ocasiones se ha topado con personas prepotentes que no atienden las indicaciones.

"Hay personas que no entienden, no escuchan y luego se ponen muy prepotentes con nosotros, en este caso los que vienen alcoholizados o andan un poco drogados, les damos una indicación que no se puede estar adentro del agua, cerca de las escolleras y lo toman a mal ellos. Nos ha tocado que nos han querido agredir también".

En esos casos, dijo, se busca evitar confrontaciones y de ser necesario requieren el apoyo de la policía, quienes los apoyan.

Comparte que su familia esta orgullosa de su trabajo, aunque confiesa que a su menor hijo, no le gusta tanto porque los fines de semana debe trabajar.

"Si le gusta, un poco, porque me toca trabajar los fines de semana que es cuando más podría estar con él, que no va a la escuela sábado y domingo, pero trato de hacer el esfuerzo para llevarlo los días de mi descanso entre semana, o (convivir con él) en las noches".

En este oficio los días festivos se trabajan, comenta al mismo tiempo que refiere es algo que hace porque le gusta mucho su trabajo.

Recomendaciones

Martín Antonio pidió a quienes acuden a las playas de Veracruz escuchar las indicaciones que da el personal de guardavidas:

No dejar solos a niños

No ingerir bebidas dentro del agua

En caso de estar alcoholizado o haber terminado de comer no ingresar al agua

No acercarse a la zona de piedras (escolleras)

Estar pendiente que a la playa que llegue cuente con vigilancia de guardavidas.