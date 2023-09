Manuel Huerta confía en ser incluido en encuesta de Morena

Tras no haber sido seleccionado por el Consejo Estatal de Morena para entrar en la encuesta y elegir a coordinador por la defensa de la 4T en Veracruz, el hasta hoy delegado Manuel Huerta confió en que desde la sede nacional pueda ser incluido.

Esto porque, según los estatutos del partido, desde ahí deben asignarse dos perfiles más que se consideren idóneos para buscar esta coordinación.

"Estoy seguro que será positiva nuestra incorporación, por eso estamos con el ánimo. Desde mañana estaremos caminando ya sin la responsabilidad administrativa laboral y podemos tener más libertad de acción", señaló en entrevista en la ciudad de Veracruz.

En ese sentido descartó impugnar el ejercicio realizado a nivel estatal, pues confía en que, a nivel nacional, sí reconocen perfiles como el suyo; "por eso estoy convencido que no van a dejarme sin participar en la encuesta", agregó.

Por ello, hizo nuevamente un llamado a quienes ya fueron designados para participar en la encuesta a dejar sus cargos pues no se puede ser al mismo tiempo "gobierno y movimiento".

"Deberían, desde mi punto, quien quiere ir a disputar el coordinar la transformación debería de renunciar. Yo no he visto que renuncien y parece que ni renunciarán porque no se les ve ganas de irse a meter al movimiento".

Reiteró que de no ser incluido tampoco por el comité nacional tampoco impugnará dicha decisión, aunque evaluaría si en su momento decide apoyar a quien sea electo en la encuesta.

Será a las cero horas de este 30 de septiembre cuando Manuel Huerta dejará de ser delegado del Bienestar en Veracruz; junto con él, se irán al menos seis coordinadores regionales que lo acompañarán en sus recorridos por el estado.

Las regiones donde se realizarán cambios son: Huatusco, Coatepec, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Zongolica; ya están definidos los perfiles que sustituirán a dichos funcionarios. En los próximos meses, otros dos coordinadores también podrían dejar sus cargos voluntariamente.