En la línea de fuego: maestros veracruzanos luchan contra la inseguridad

En el estado de Veracruz aún se registran hechos de inseguridad contra maestros, afirmó el secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López.

"Si tenemos, han sido ocasionales pero si tenemos compañeros que han sufrido afectación", dijo.

En entrevista el secretario general de la Sección 32 del SNTE aseveró que este año se siguen registrando hechos de violencia contra el gremio que representa y aseguró es una problemática generalizada en todo el estado.

"En todo el estado igual, está en la misma situación. Tenemos gente que han levantado, gente que han amenazado, los hemos cambiado por inseguridad, etcétera; el Secretario (de Educación) nos ha estado dando la mano en ese sentido", mencionó.

Covarrubias López dijo desconocer el número de maestros que en lo que va de este año han reportado alguna situación de inseguridad, ya que añadió, también hay casos de violencia intrafamiliar por los que han solicitado su cambio de adscripción.

"No tengo un número, porque esto es por día se dan los casos, uno, dos o tres diarios si hay. Diarios, de cuestiones de inseguridad que hay que tratar de moverlos, por diferentes situaciones, no precisamente por secuestro o algo, no. Hay muchas cosas, violencia familiar, etcétera. Entonces tenemos que ayudar", dijo.

Daniel Covarrubias López descartó que los hechos de violencia sean directos contra el sector magisterial sino parte de la violencia generalizada.

"Ya atacan a quien sea, no hay una seguridad en ese sentido, ni hay un modus operandi, no. Es algo fortuito", consideró.

Foto: Myriam Serrano.

/ct