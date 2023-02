Madre cae a un registro dañado en Las Brisas en Veracruz cuando llevaba a sus hijas a la escuela

En unos segundos la vida se le complicó a Martha Estela Colina González y a sus 2 hijas pequeñas cuando apenas iban a la escuela y se enfrentaron a un registro en la banqueta, en el cual cayó la madre de las pequeñas, en la Unidad Habitacional Las Brisas.

El martes de la semana pasada como todas las mañanas, llevaba a sus hijas al jardín de niños 'John F. Kennedy', ubicado en la avenida Veracruz, y repentinamente el mundo se les vino encima.

Al pisar la tapa de un registro telefónico en el piso, ésta se hundió, cayó adentro con todo y Martha Estela, quien quedó sostenida sobre sus codos, que cargaron su peso y le dolieron en forma indescriptible.

Y como llevaba a una niña tomada por cada una de sus 2 manos, al caer ella las jaló, pero no cayeron en el boquete porque no tenía tanta amplitud.

"Al caer yo, como las traía agarradas de la mano, las jalé. A mí hija Marthita la vi cómo rebotó en el pavimento; y la otra se hizo más de lado, pero ella (Marthita) cayó de frente y se pegó en la cara".

"Yo me espanté horrible, no sé cómo fue que salí de ahí inmediatamente, no me explico, pero salí y cuando vi que ella se agarró su carita y empezó a llorar me asusté mucho; la otra también estaba llorando porque le sangraba un bracito y estaba lastimada, se salieron las cosas de la mochila", narró la madre.

Unos señores la ayudaron a salir del registro cuya tapa se fue al fondo y ya afuera, se dirigieron a la escuela, en cuya entrada las auxiliaron unas señoras.

Más tarde fueron a la Cruz Roja, donde les proporcionaron los primeros auxilios, y la doctora le dijo que podría haber fracturas.

Al paso de los días, a Martha Estela le han aflorado dolores por todo el cuerpo, pero dice que con todo lo ocurrido, ni tiempo ha tenido para pensar en sí misma. El hecho es que ella sigue su vida cotidiana, con algunas pastillas para controlar el dolor corporal.

Resaltó que ella había pasado muchas veces por ese registro en la banqueta y nunca percibió ninguna señal de peligro, o de lo contrario habría evitado ese tramo.

"Era una tapa perfectamente puesta; esa cosa se partió", dijo la madre de familia.

Esperará a que se calmen las aguas y se les pase el susto a sus hijas para decidir qué hacer.

/lmr