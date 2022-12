Jair y Jesús salieron al estadio en julio de 2015, nunca regresaron

Jair y Jesús de 21 y 30 años, son los dos hijos más pequeños de Aura María Sosa. Un 3 de julio del 2015, salieron rumbo a un partido en el Estadio Luis Pirata Fuente en Boca del Río y jamás regresaron.

"Yo buscaba localizarlos y tenía la esperanza que si no llegaban esa noche lo harían al día siguiente y así pasó una, dos semanas y nada. Yo pensaba que regresarían y fue en 2016 que me decidí a poner la denuncia, pero hasta ahorita fiscalía no me dice nada", contó su madre.

Aura nunca recibió algún mensaje, llamada o pista sobre el paradero de Jair y Jesús, desde entonces el caso quedó en silencio y con él, la vida de ellos.

Las autoridades solo le dicen que ya han buscado, pero que no los encuentran, que en las cámaras del estadio no se ve a ninguno de sus hijos.

"Dicen que pudiera ser que no llegaron al estadio, también buscaron si ese día hubo riñas y pues no, no hay nada de mis hijos hasta la fecha de hoy", expresó con profundo dolor Aura.

Con el objetivo de encontrar a sus hijos, la madre de 59 años de edad se integró al Colectivo Solecito, al que agradeció el apoyo brindado en este proceso al que calificó como el más doloroso de su vida.

"Tengo 59 años y seguiré buscando a mis hijos hasta que dió me dé el último suspiro. Me siento imponente al no poder hacer nada, es muy doloroso encontrarlos de esa forma, no me explico tanta maldad, todo lo que les hacen".

En vísperas de navidad, Aura comentó que no siente nada, pues la emoción de las fiestas decembrinas terminó aquel 3 de julio del 2015, únicamente pide a las autoridades y a la vida alguna respuesta ante la desaparición de sus dos hijos.

"Cualquier fecha es difícil, son los más chicos de mis 4 hijos, son mi vida y aunque me dicen que ya no llore, no puedo, no se puede vivir así. Yo pido a las personas que se los llevaron que vivos o muertos me los regresen, no quiero ninguna represalia solamente quiero, necesito saber de ellos, lo que sea", concluyó Aura María. /fp