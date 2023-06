Miguel lleva 24 días esperando cirugía urgente en Hospital Infantil de Veracruz

Desde hace 24 días el pequeño Miguel Alberto se encuentra internado en el Hospital Infantil de Veracruz, en la Torre Pediátrica, con la vida en un hilo, requiere urgentemente de una cirugía en su pulmón izquierdo, pues el diagnóstico es neumonía con derrame pleural, y aunque se había programado para ayer ingresarlo al quirófano, se pospuso para hoy, pues el nosocomio carece de agua y los climas no funcionan, lo que imposibilita la operación.

En su desesperación por hacer un llamado a las autoridades correspondientes, Karen Luna Bernal, madre de Miguel Alberto, había convocado a los medios de comunicación para dar a conocer la situación que vive al interior de la Torre Pediátrica, no solo ella y su hijo, sino también otros padres de familia cuyos hijos se encuentran hospitalizados, sin embargo, ella nunca bajó a hablar con la prensa.

Trascendió que, justo a las 9:30 de la mañana, hora en que la esperaban los periodistas, fue llevada a la dirección, en donde prácticamente no la dejaron salir, le dijeron que operarían ya a su hijo, justo en eso momento, por lo que ya no bajó.

Sin agua ni clima en Hospital Infantil de Veracruz

Sin embargo, minutos más tarde, los cirujanos le advirtieron que no había agua ni clima, circunstancias bajo las cuales no podrían operar al pequeño.

Miguel Alberto, se encuentra en el piso 6, en la cama 59, ahí permanece luchando por su vida, mientas su madre, clama ayuda para lograr la urgente intervención.

"Estoy esperando que a mi hijo lo pasen a cirugía, lo quieren operar, pero el quirófano no tiene agua, quieren que los médicos se laven las manos con agua de garrafón. El clima tampoco sirve entonces lo quieren operar así, y me dijo el doctor que ellos no lo han metido a cirugía por ese motivo, ya que ellos no quieren operarlo así pues corre un grave riesgo porque los climas no están enfriando", manifestó en entrevista telefónica.

Agregó que le dijeron que ya han llamado a mantenimiento para que chequen los climas y si los componen lo van a operar. Explicó que habló con la doctora Del Castillo, quien le dijo que están haciendo lo posible por darle atención a todos.

"Se preocupan por el caso de mi hijo porque la activista social me ayudó y también pedí ayuda por otros lados, entonces todos están presionando conforme a eso, así que están haciendo todo lo posible por operarlo, pero no me comentaron de los problemas del agua ni del clima, hasta ahorita que me están diciendo los cirujanos", aclaró.

Teme que si hoy no regresa el agua y los climas no se arreglan, no lo van a operar porque corre el riesgo de adquirir una infección. Reiteró que en Veracruz llevan 24 días esperando a que lo operen.

"Nosotros ingresamos el día 29 de mayo a la Torre Pediátrica y desde esa fecha estamos esperando a que me dieran la fecha, la cual era ayer, pero no realizaron la cirugía porque la pospusieron, supuestamente para hoy, pero bajo estas condiciones no es posible", lamentó.

Dijo que no ha hablado con el director del hospital, ni se ha acercado, y ante la gravedad de su hijo hace un llamado a las autoridades correspondientes para que la ayuden, no solo a ella, sino a todos los niños que requieren una cirugía.

"Hago un llamado al gobernador del Estado de Veracruz y al secretario de Salud para que vengan checar en qué quedan los fondos que dan para el hospital, porque la verdad no se ve nada, está muy mal", manifestó.