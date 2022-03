Afirmó que quienes le dieron el voto y la confianza a la actual administración esperan resultados concretos y que se atiendan sus inquietudes en cuanto a servicios y mejoramiento de vialidades no sólo en el primer cuadro y zonas turísticas de la ciudad, sino también en fraccionamientos y en las colonias populares que han permanecido en abandono.

Los habitantes de la ciudad de Veracruz esperan que las autoridades municipales atiendan sus necesidades de infraestructura y en particular la pavimentación de calles y en su caso, bacheo, para vivir en condiciones de dignidad, aseveró Carlos Troncoso Delgado, presidente del PRI Municipal de Veracruz .

Recordó que en la campaña electoral del año 2021 para la alcaldía de Veracruz una de las demandas más comunes fue el mejoramiento de calles, pero con concreto, pues el asfalto se deteriora en cada temporada de lluvias.

"La demanda es enorme y la actual administración debe estar comprometida con toda la ciudadanía a darle la mejor infraestructura vial, Veracruz necesita una mejor infraestructura vial", subrayó Troncoso Delgado.

Hizo hincapié en la importancia de escuchar a los veracruzanos, pero de viva voz y en sus comunidades y colonias, pues no todas las personas pueden acudir a foros porque tienen que ir a trabajar.

Consideró más viable que las autoridades acudan a las colonias a conocer de viva voz de sus habitantes la problemática, sin simulaciones.

Troncoso Delgado aseguró que los representantes de la ciudadanía, pueden ser un vínculo entre gobiernos y gobernados, aunque no los sustituyen.

Dijo que hasta el momento la autoridad no ha tomado en cuenta al priismo para conocer parte de la problemática ciudadana. En particular no se ha tomado en cuenta al PRI, pero sus militantes, que también son ciudadanos porteños, trabajan con total convicción, dijo.

Sin embargo recordó que en la pasada elección municipal del 6 de junio de 2021 en la alianza Veracruz Va, el PRI ayudó al PAN a llegar a la alcaldía, pues con sus votos contribuyó a ese triunfo en las urnas.

Reiteró que al margen de siglas partidistas, los priistas están abiertos a la ciudadanía para orientarla y dar voz a quienes no son escuchados en sus peticiones y demandas de servicios.

