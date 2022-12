Lamenta Iglesia de Veracruz muerte de menor durante peregrinación

El párroco de la Catedral de Veracruz, Aurelio Mojica Limón, lamentó la muerte de un niño a bordo de un autobús de pasajeros como parte de una peregrinación el domingo 11 de diciembre.

Trascendió que el hecho sucedió el domingo cuando varias personas viajaban en caravanas de autobuses urbanos.

Se dijo que el menor sacó la cabeza por la ventanilla y golpeó contra un poste o algo así, lo que fue fulminante para el niño.

El clérigo consideró lamentable ese hecho y destacó la importancia de ser consciente y precavido.

"Desde hace días se ha venido insistiendo en tener los cuidados pertinentes en la vigilancia, porque un niño puede sufrir un accidente en cualquier descuido, cualquier rarito, y en estos eventos donde hay un poquito más de cantidad de personas, está expuesto.

"Hemos venido insistiendo en relación con las peregrinaciones, que lleven los señalamientos adecuados, que se tomen los cuidados adecuados para evitar esto, es lamentable y tenemos que tener todos los cuidados necesarios", aseveró Mojica Limón.

No olvidar la festividad

Llamó a la población a no perder el objetivo, la meta, y a celebrar con alegría y sanamente.

"No se necesita de ningún tipo de bebida, hay que tratar de ubicar cada cosa en su lugar: si es momento de festejar algo religioso, algo espiritual, no irnos por otro camino, otro rumbo que luego pueda terminar en algo lamentable, sino tratar de evitar ese tipo de cosas que no son necesarias", subrayó.

Dijo que en la Iglesia están orando por la familia del niño fallecido y me piden a la Virgen de Guadalupe que no los abandone.

