'Laboratorios no han surtido los medicamentos contra el cáncer'

La falta de medicamentos oncológicos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es algo que persiste desde hace seis meses, y se trata de una situación nacional pues el laboratorio que cuenta con la patente no lo ha surtido.

Belem Palmeros Exsome, presidenta del patronato del nosocomio, explicó que desde 2019 hay complicaciones para adquirir VinCristine, fármaco para atender la leucemia aguda.

Por ello urgió al Gobierno Federal efectuar cambios en materia de salud pues el cáncer "no puede esperar" y los pacientes necesitan del fármaco.

Para hacer frente, el gobierno estatal adquiere el medicamento en farmacias especializadas; el abasto sigue siendo insuficiente.

"Es un problema nacional, no del Gobierno de Veracruz, ningún distribuidor tiene el medicamento, se ha pedido pero el laboratorio no cuenta cómo él; sí se trata de un medicamento importante pero no es para todos los tipos de cáncer que existen, pero si es necesario. Se han comprado los que hay en las diferentes farmacias especializadas pero no es suficiente".

En ese sentido consideró que la Secretaría de Salud a nivel nacional debe retirarle la patente al actual laboratorio y dejar que otros distribuidores puedan comercializarlo en México.

"Muchos pacientes son preambulatorios, es decir entra por su quimioterapia y después se van, entonces no hay un número exacto de cuantos niños están siendo afectados por la falta de medicamento.

"Existe toda la voluntad para comprarlo, es un medicamento caro pero el faltante no es por falta de recurso, es porque el medicamento no lo tienen los laboratorios".

La Vincristina es utilizada en combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar ciertos tipos de leucemia. Su acción consiste en retardar o detener el crecimiento de células cancerosas.

Por ello Palmeros Exsome afirmó que se cuenta con recursos para comprar los medicamentos, sin embargo son los laboratorios los que no tienen.