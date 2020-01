Denuncian falta de medicinas para niños con cáncer en Xalapa

Padres y madres de niños que padecen cáncer se manifestaron en el centro de Xalapa para demandar a la Secretaría de Salud del estado que encabeza Roberto Ramos Alor, se abastezca de las medicinas necesarias para que puedan continuar sus tratamientos.

Con molestia y desesperación, dijeron, solicitan que estén disponibles las medicinas en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) "Miguel Dorantes Mesa".

Y es que la falta de algunos medicamentos indispensables para las quimioterapias de niños y niñas, afectan el tratamiento de combate el cáncer, lo que puede poner en riesgo la vida de los menores, acentuaron.

Vincristina, Citarabicina, Actinomicina, Ácido Folínico, son algunos de los medicamentos que faltan en el Cecan para atender las quimioterapias de niños y niñas con cáncer, precisaron.

"Queremos solución o no nos vamos a mover", consignaron al manifestarse en la zona céntrica de la capital del estado.

Este martes, luego de manifestarse en el hospital, los padres de familia llegaron al centro de Xalapa para hacer escuchar su inquietud frente a Palacio de Gobierno del Estado, bloqueando la avenida Juan de la Luz Enríquez.

"Desde hace tres meses no hay quimioterapias completas para nuestros hijos (...) no hay ni soluciones salinas, no hay catéteres, no hay ni agujas para aperturar los catéteres", expusieron.

Los padres detallaron que en muchos casos, los familiares han tenido que absorber los gastos de los medicamentos, a pesar de estar en el programa de gastos catastróficos, pero no todos los padres pueden costear los medicamentos de quimioterapia que son caros, agregó.

"Todo el hospital, todo pediatría está así, y también faltan medicamentos para el tercer nivel que son los adultos", dijeron al solicitar al Secretario de Salud que atienda en brevedad la situación, pues se trata de la salud de niños y niñas con cáncer.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SS) se comprometió con familiares de pacientes del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) "Miguel Dorantes Meza" y del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) a adquirir fármacos importados.

En un comunicado, se detalló que por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, fue instalada una mesa para dar cauce a las peticiones de los inconformes, a fin de brindarles la certeza de que contarán con medicamentos gratuitos.

De igual forma, acordaron una segunda reunión para el próximo 10 de enero con el propósito de dar seguimiento a las necesidades y el tratamiento adecuado para los enfermos.