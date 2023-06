La mayoría de agresiones de periodistas son cometidos por órdenes de servidores públicos

Continúa el asesinato, las agresiones y el desplazamiento de periodistas por ejercer su derecho a informar. Griselda Triana López, coordinadora de la Red de Tejidos Solidarios, dijo que no existe una cifra certera de los comunicadores desplazados, pero estimó que tan solo en la Ciudad de México 18 tuvieron que irse.

Señaló que la mayoría de amenazas, agresiones y asesinatos son cometidos por órdenes de funcionarios públicos y no por el crimen organizado.

"Artículo 19 ha documentado y otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que la mayoría de las agresiones vienen de servidores públicos y en segundo o tercer lugar del crimen organizado. La mayoría son periodistas que fueron amenazados por servidores públicos".

Recordó que hace varias semanas familiares de periodistas asesinados se reunieron con el gobernador Cuitláhuac García, quien se comprometió a ofrecer disculpas públicas en nombre del Estado de Veracruz por las omisiones y errores que se cometieron en los asesinatos de 18 periodistas, pero no se concretó.

Lamentó que se siga asesinando periodistas por ejercer su derecho. Informar. Además, son agredidos y desplazados por las amenazas y agresiones. Aunado a ello deben cargar con descalificaciones.

"Hay periodistas que fueron desplazados y volvieron a sus lugares de origen, pero debido a que las condiciones no cambian volvieron a irse. Si en los casos de periodistas asesinados no hay avances en las investigaciones en el caso de los desplazados es más complejo".

La red se encuentra integrada por familias de los estados de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, entre otros. Actualmente son 11 familias las que la integran.

La activista tuvo que irse de Sinaloa desde el asesinato de su compañero y condenó que el caso siga impune.

"Asesinaron a mi compañero y me vi obligada a irme. No solo es el periodista desplazado porque sales con tus hijos. La situación es difícil. Yo también soy periodista desplazada, me obligaron a dejar Culiacán con mi hijo".

Insistió en que no existe atención debida para los periodistas desplazados ni para las familias de los que fueron asesinados.

