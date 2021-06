Jubilados del IMSS exigen devolución de recursos de cesantía y vejez

Explicó que se trata del dinero que ahorraron cuánto estuvieron activos, pero en 2015 no se los entregaron porque de ahí les pagarían la pensión.

"Pero somos jubilados por años de servicio por el contrato colectivo privado".

Agregó que a nivel local son 2 mil jubilados afectados aunque algunos ya han fallecido sin recibir el recurso.

"No nos entregan el dinero porque Hacienda argumenta que al llegar a los 60 años ese dinero lo toman para pagar nuestras pensiones, pero nosotros no somos pensionados, somos jubilados, nos fuimos jubilados por años de servicio y por un contrato colectivo privado, no cotizamos semanas para una pensión".

Advirtieron que seguirán movilizándose hasta que les entreguen el dinero de cesantía y vejez.

