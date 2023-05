Sergio se dejó llevar por amigos y perdió la vida en choque del bulevar de Veracruz

Sergio Hernández Guevara falleció el pasado sábado 27 de mayo en un accidente en el bulevar Manuel Ávila Camacho a la altura de la plaza del Marino Mercante cuando el vehículo en el que viajaba con otros jóvenes se impactó debido a la perdida de control por el exceso de velocidad.

Aproximadamente 5 días después del accidente, su madre Elia María, llegó al lugar donde su hijo perdió la vida con lágrimas en los ojos y un ramo de flores blancas que dejó en el poste dónde impactó el vehículo en el que viajaba Sergio.

El joven de apenas 20 años, cursaba el séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que se ubica en Huatusco. A decir de la madre, él nunca faltaba a la escuela, nunca tuvo una queja y nunca reprobó.

Elia María afirmó que a Sergio lo trajeron a escondidas, sin embargo reconoció que le pidió para que lo dejaran ir, ya que comentó que no lo invitaban y creyó que si no asistía a la invitación no lo volvieran a invitar.

Ahora, la desconsolada madre, teme que el presunto responsable del accidente en el que su hijo perdió la vida sea puesto en libertad debido a que señaló, es hijo de un juez, por lo que pide justicia para Sergio.

"Sólo estoy pidiendo justicia para mi hijo porque el conductor es hijo de un juez, Enrique Porras que es juez de Acayucan y veo que hay un poco de tensión en la Fiscalía hacia mi caso porque hay muchas consistencias. El presunto que estaba por homicidio doloso, creo que va a salir bajo fianza porque es su derecho", comentó.

Pese a la situación, reiteró que luchará para que el conductor y presunto responsable no quede en libertad pues dijo, es parte de la justicia que Sergio merece y de evitar que se vuelva a repetir la "historia".

"Voy a pelear para saber qué es lo que procede después, ya no me van a regresar a mi hijo, aunque me den millones de pesos no me lo van a regresar, no quiero que salga libre porque el día mañana puede ser el hijo de otra persona", concluyó Elia María, madre de Sergio.