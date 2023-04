Joven enfrenta a acosador en transporte público de Veracruz

La usuaria en redes sociales de nombre "Natii Mrl" denunció a través de su perfil de Facebook a un sujeto que la acosó mientras ella iba en el transporte público en la ciudad de Veracruz, cuando acudía a realizar un reparto de comida.

La chica contó su experiencia que le sucedió el pasado 28 de marzo de 2023 cuando tomó un camión urbano de la ruta Quinta Etapa en el Infonavit Buena Vista, en la zona norte de Veracruz; aseguró que cuando ella se subió todo parecía normal.

Indicó que ese día había tomado el transporte público debido a una avería en su motocicleta, sin embargo, no pensó que sería un calvario lo que vivió, y es que se percató de un hombre que la miraba mucho, por lo que ante la incomodidad que le produjo decidió voltearlo a ver, cuando se dio cuenta que el sujeto enfocó su celular hacia ella.

De inmediato otros pasajeros le alertaron que el sujeto, de edad avanzada, le había tomado una fotografía sin su consentimiento, a lo que ella procedió a pedirle al sujeto que borrara su foto, al no obtener respuesta le arrebató el celular; su sorpresa fue mayor al percatarse que en la galería el hombre tenía muchas fotografías que le había tomado a ella y otras chicas en el transporte.

"Natii Mrl" le pidió al conductor del camión urbano que se detuviera y procediera a apoyarla al ser acosada por un sujeto, sin embargo, éste no le hizo caso y ella, junto con ayuda de otros pasajeros llamaron a la policía para encarar al sujeto, ya que esas fotografías las había estado intercambiando con un contacto "Genaro tururú" al que le decía "la chiquita quiere que la siga".

Sin embargo, al llegar la policía le aseguró que este tipo de acoso no procedía debido a que no la había tocado o había intentado abusar de ella, por lo que no podría proceder a la detención, esto pese a que el sujeto tenía aliento alcohólico y había cometido una falta administrativa.

Aseguró que los policías que llegaron en ese momento, solo le informaron que acudiera con la evidencia que tenía de las fotografías que le había tomado a la Fiscalía Regional para que interpusiera la denuncia, pero que lo más seguro era que conseguiría que el hombre en un mes aproximadamente le brindara una disculpa y ahí se cerrara el caso.

Esto causó mucha indignación entre los pasajeros y la joven afectada, que decidió tomarle una fotografía y subirla a las redes sociales, para alertar a otras mujeres que ocupan el transporte público o que van en la calle y se pudieran topar con este sujeto, para evitar que suceda una experiencia similar a la que ella vivió a bordo de un camión urbano.

Cabe mencionar que muchos son los casos que se han presentado en los últimos meses donde las mujeres han sido afectadas al ser acosadas en el transporte público por sujetos que les toman fotografías sin su consentimiento, así como casos en los que han realizado actos sexuales inapropiados y que solo han sido exhibidos sin que las autoridades logren su detención, pese a las evidencias y testigos que son los propios pasajeros de los camiones urbanos, quienes tienen que presenciar estos actos.

/ct