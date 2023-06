Invitan a Veracruz. Boca y Medellín a participar en el City Nature Challenge

Del 30 de abril al 3 de mayo la población de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín podrá participar en el Reto Naturalista Urbano o City Nature Challenge para conocer más de la biodiversidad en las ciudades, anunció Paula Pineda, presidenta y fundadora de Birds & Nature y coordinadora del Programa de Aves Urbanas de Boca del Río y Alvarado.

El reto consiste en que cada persona con su teléfono celular recorra su municipio y tome imágenes de especies vegetales y animales que llamen su atención por lo poco comunes, por alguna rareza, por su belleza o alguna particularidad destacable.

Todo el material recolectado lo subirá en www.naturalista.mx o puede descargar en su teléfono la aplicación ANaturalista y subirlo ahí, y así cualquier persona podrá conocer los aspectos destacables de cada especie fotografiada, y así se llamará la atención de quienes podrían tener injerencia en el tema.

“Se pretende por un lado acercar a la gente a que conozca la naturaleza que la rodea y por otro, conocer más sobre nuestra biodiversidad. Esto le da a los científicos la observación necesaria para conocer la biodiversidad con la que contamos en nuestra ciudad, cuestiones de poblaciones, de organismos o incluso detecta si hay alguna especie invasora o alguna especie que no conozcamos y a lo mejor algún ciudadano con una fotografía puede detectar algo nuevo.

“La idea es promover que la gente observe. Los científicos utilizan esa información para hacer investigación; el año pasado por ejemplo, un chico de la Universidad Veracruzana tomó una fotografía de un ave que para nosotros no es común, que en otros sitios es un ave invasora, y fue como una alarma de que están llegando estas aves. Era un estornino que no es de esta zona, aquí no tenemos esa especie invasora, porque fue como una alarma de que alguien ya la vio”, subrayó Pineda,

Destacó la importancia de la participación ciudadana porque difícilmente los científicos pueden estar en todas partes, pero si los ciudadanos suben a la red todo aquello que puede ser fuera de lo común o una situación riesgosa para las especies, permite tomar medidas con fundamentos científicos.

Además la información aportada por los observadores ciudadanos nutre la recolección de datos y contribuye a dar más luz sobre el entorno natural, en este caso en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín.

Recordó los beneficios de la naturaleza: da tranquilidad, quita la sensación de ansiedad, tiene un poder curativo; y por otro lado, el conocer la biodiversidad ayuda a conservarla y a tomar decisiones de conservación.

Añadió que la plataforma tiene un algoritmo que identifica al organismo y aporta información, como si es una especie endémica, si está en peligro de extinción, si es especie venenosa o si es una especie desconocida, todo eso puede indagar dentro de la plataforma.

“El objetivo es organismos silvestres para que podamos conocer nuestra biodiversidad. También se puede hacer observaciones de organismos silvestres en cautiverio o cultivados, una planta que tengamos que cuidar o algo así. Pero el objetivo principal es conoce r nuestra biodiversidad”, puntualizó Pineda.