Invita AMANC a donar sangre para niños con cáncer en Veracruz

La Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer invita a la población a sumarse a a la Colecta de Donación Altruista de Sangre, que se llevará a cabo en la Universidad Cristóbal Colón Campus Torrente el próximo martes 21 de febrero y el miércoles primero de marzo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La campaña denominada "Soy UCC, soy Donador Altruista" será para ayudar a los niños en tratamientos, pues constantemente requieren de unidades de sangre que es muy difícil de conseguir, sobre todo porque la mayoría de los niños vienen de fuera y no cuentan en la ciudad de Veracruz con familiares o amigos.

Jornadas de donación

Estas dos colectas de donación altruista de sangre serán en colaboración con Donación Altruista - CETS Veracruz - AMANC Veracruz y DONAV

La primera jornada se realizará en el Campus Torrente de la UCC, ubicado en Díaz Mirón el martes 21 de febrero, en la Sala Escuelas Pías.

La segunda jornada será en el Campus Calasanz el miércoles 1 de marzo, en el Auditorio P. Vicente Climent, ambos días en horario: 8:00 a 13:00 horas.

Entre los requisitos se requiere que la persona tenga entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, contar con identificación oficial, no estar bajo tratamiento médico, no ingerir bebidas alcohólicas ni fumar 24 horas previo a la donación.

Así como no haber sido sometido a ninguna cirugía seis meses antes, si es mujer no estar embarazada, no haberse sometido a tratamientos dentales 15 días previo tener más de un año de haberse realizado algún tatuaje en caso de tenerlo y no haber parecido hepatitis después de los 10 años, entre otros.