¡Increíble! Don Lalo hace piñatas en el puerto, desde hace 7 décadas

"Yo soy de Puebla pero llegué a los 15 años acá y una familia me acogió como un integrante más. Yo me acomedia mucho con ellos y fue con la familia del señor José Báez López que aprendí el oficio de la piñata. Agarré trabajo pelando pollo en el mercado Hidalgo un día le pedí permiso de hacer una piñata a la señora con la que me quedaba, amablemente me dijo que si y lo que hice fue un cohete a la luna, porque estaban muy de moda pero ese no lo vendí" recordó con mucha nostalgia Don Lalo.

Noticia Relacionada Sin incidentes durante conmemoración a los muertos en Agua Dulce

Pasteles, sandías, barquitos y canastas de flores, eran los modelos más populares en ese tiempo, contó Don Lalo, quien con mucha alegría y voz entre cortada también hizo mención de su primera venta y las críticas recibidas por realizar piñatas.

"No había muchos modelos en ese entonces, todavía no despertaba la mente y creatividad de las personas, entonces el primer modelo que hice fue un cohete a la luna que estaba de moda pero no lo vendí, al poquito se me ocurrió hacer un payaso, me preguntaron cuánto pedía por él y yo emocionado en la luna dije que $20 pesos, me dijeron que nadie me iba a dar esa cantidad por una piñata pero Dios no los escuchó y al poquito la vendí en la cantidad que puse. En ese tiempo recibí varias burlas de la gente, porque me decían que estaba loco o que ese oficio no era para varones, pero nunca dejé de hacerlo y tampoco les hice caso en sus comentarios".

Su creatividad, dedicación y pasión por las piñatas artesanales, lo llevaron a participar y ganar los primeros lugares en los Concursos de piñatas que realizaba el Ayuntamiento de Veracruz en esos tiempos.

"Hice el Ángel de la Independencia y lo presenté con mis 3 hijos cuando eran pequeños, les gustó tanto que me dieron un premio allá en mi pueblo pero mi agradecimiento con ellos era tanto que el dinero lo repartí entre todos. Aquí en Veracruz hicieron, Juan Maldonado en ese entonces presidente municipal de Veracruz, me invitó a un concurso de piñatas y me gané los 10 lugares porque anoté a mis hijos y mis sobrinos y así participe en algunos otros, los trofeos y diplomas aúnos conservo".

Actualmente a sus 86 años, su amor por las piñatas continúa intacto y gracias a eso sigue siendo tan reconocido como en sus inicios, por eso, decenas de familias veracruzanas llegan hasta su hogar, ubicado en Sánchez Tagle entre Nezahualcóyotl y Jiménez, para pedirle todo tipo de piñatas.

"Aquí vienen y me piden, yo siempre hago de lo que quieran, nunca me he detenido, incluso estás estrellas enormes que miden aproximadamente 1.73 metros, se venden muy bien pero estas las hago sobre pedido. Las favoritas ahorita son las estrellas de 7 y 5 picos por la tradición pero si me piden otro modelo también se los hago".

El amor que tiene por las piñatas es tan grande que decidió compartirlo con uno de sus hijos, quien actualmente le ayuda en la fabricación o con los adornos. Dijo que es algo que no piensa dejar de hacer hasta que su cuerpo se lo permita, por lo que año con año se prepara con un buen cargamento de piñatas que serán destinadas para adornar las posadas y reuniones familiares.